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Milica Emini u Birmingem odlazi kao aktuelna balkanska šampionka i vlasnica nacionalnog rekorda od 12,99 na 100 m prepone. Tokom sezone više puta je pokazala da može stabilno da trči oko 13,20, iako joj vremenski uslovi i tehničke greške nisu dozvolili da u potpunosti iskaže mogućnosti. Pred najvažnije takmičenje u sezoni dodatnu prepreku predstavljao je i problem sa kolenom, ali je oporavak završen i srpska rekorderka veruje da je spremna za pravi rezultat.

U Volosu ste opravdali ulogu favoritkinje. Koliko vam ta pobeda znači pred Evropsko prvenstvo u Birmingemu?

– Puno mi znači ova pobeda, pre svega zato što sam uspela da izdržim pritisak u ulozi favoritkinje i da na kraju opravdam očekivanja. Takve trke mnogo znače za samopouzdanje. Balkansko prvenstvo je bilo odlična priprema, jer je po organizaciji i atmosferi veoma slično velikim takmičenjima – od boravka u sobi za prozivku i same procedure do načina na koji protiče ceo dan. Mislim da sam kroz ovo takmičenje dobila potvrdu da znam šta treba da radim i da spremna dočekujem Evropsko prvenstvo.

Ove sezone ste više puta potvrdili da možete stabilno da trčite oko 13,20. Da li osećate da se približava trka u kojoj možete ponovo da napadnete državni rekord od 12,99?

– Ove sezone nisam imala mnogo sreće sa uslovima, posebno kada je u pitanju vetar, jer mi je u gotovo svakoj trci duvao u grudi. Pored toga, pravila sam i neke tehničke greške, pa sam u trkama u kojima sam bila na nivou državnog rekorda udarala prepone, što me je koštalo boljeg rezultata. Sezona još nije završena, tako da se nadam da će mi se do kraja sve poklopiti – dobri uslovi, dobra tehnička izvedba i kvalitetna trka – kako bih imala priliku da ponovo napadnem državni rekord.

Foto: Sas

Posle Balkanskog prvenstva imali ste problem sa desnim kolenom, zbog čega je promenjen plan treninga. Koliko je to uticalo na pripreme za Birmingem?

– Posle Balkanskog prvenstva imala sam problem sa desnim kolenom, zbog čega smo trenerka i ja morale da promenimo ceo plan treninga. Zajedno smo donele odluku da ne tempiramo formu za Prvenstvo Srbije, već da prioritet budu oporavak kolena i priprema za Evropsko prvenstvo. Mislim da smo u tome uspele, jer se koleno vratilo u normalu i verujem da ćemo pravu formu pokazati upravo na Evropskom prvenstvu.

U trci na 100 m prepone često odlučuju stotinke, a samo jedan kontakt sa preponom može da napravi veliku razliku. Koji detalj u svojoj trci želite posebno da usavršite pred Birmingem?

– U ovoj disciplini često odlučuju stotinke i jedan kontakt sa preponom može da napravi veliku razliku. Trenerka kaže da još imam određene „rezerve“ na poslednje tri ili četiri prepone, tako da trenutno najviše radimo upravo na tom delu trke. Verujem da tu još ima prostora za napredak i da će mi to doneti bolje rezultate.

U Birmingem dolazite kao aktuelna balkanska šampionka i državna rekorderka. Da li vam to donosi dodatnu sigurnost ili još veću odgovornost?

– Rekla bih da donosi i jedno i drugo. Sigurno mi daje dodatno samopouzdanje, jer sam upravo pobedom na Balkanskom prvenstvu dobila potvrdu da sam na dobrom putu i da znam šta mi je potrebno da istrčim dobru trku na Evropskom prvenstvu. S druge strane, osećam i određenu odgovornost, jer želim da pokažem za kakav rezultat sam zaista sposobna. Verujem da ove sezone još nisam istrčala svoj maksimum i nadam se da ću to uspeti upravo u Birmingemu.

Kada biste mogli da birate, da li biste u Birmingemu više želeli savršeno tehnički izvedenu trku ili rezultat koji bi vas odveo u narednu rundu?

– Uvek bih izabrala tehnički savršeno izvedenu trku, jer verujem da bi me upravo takva trka odvela u narednu rundu. Kada odradim sve kako treba i istrčim onako kako smo trenerka i ja zamislile, rezultat će sigurno doći. Zato mi je fokus pre svega na kvalitetnom izvođenju trke, a verujem da će onda i plasman biti posledica toga.

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