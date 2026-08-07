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Ponovo nas očekuju nastupi nekih od najpoznatijih imena regionalne boks scene, a među njima će, sada već tradicionalno biti i perspektivni Leo Cvitanović (3-0).

Ovog puta, Cvitanović će se boriti protiv već poznatog imena – Migela Vaskeza (6-8) iz Kolumbije.

Ono što je posebno interesantno, jeste da smo obojicu imali priliku da gledamo na nedavno održanom Balkan Boxing 9 spektaklu u Sarajevu. Cvitanović je tada slavio protiv Aidara Oroskulova iz Kirgistana, i to vrlo domintantno, tehničkim nokautom u drugoj rundi, posle serije udaraca za koje Oroskulov nije imao rešenje.

Pre toga, Cvitanović je slavio i protiv Meraba Turkadzea, takođe u Ložionici, a prethodno i protiv Aleksandra Nikolića na događaju u Nemačkoj, te tako iza sebe ima savršen niz u profesionalnim vodama.

Sa druge strane, Vaskez je na istom događaju, u glavnoj borbi programa, poražen od „Tajsona iz Prijepolja“ – Almira Memića, nakon šest rundi rata, posle odluke sudija. Činjenica je da je Memić bio bolji, agresivniji i direktniji, ali je Kolumbijac pokazao veliko srce, i uspeo je da izdrži nalete srpskog boksera do samog kraja.

Podsetimo, za spektakl u Ložionici već su potvrđeni nastupi brojnih poznatih imena, poput Aleksandra Konovalova, Alekseja Šendrika, Bojana Stanojlovića i Alekse Markovića, a svakako da je najzvučnije ime koje ćemo gledati jedan od najboljih srpskih boksera, Veljko Ražnatović (19-0), koji će ukrstiti rukavice sa Rozmenom Britom (14-3).

Direktan prenos Balkan Boxing 11 spektakla u Ložionici moći ćete da pratite na kanalu TV Arena Fight.

Bonus video: