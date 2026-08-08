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Ovu vest je saopštila Međunarodna šahovska federacija (FIDE).

Rusija je u junu suspendovana od strane FIDE zbog nepoštovanja odluka Suda za sportsku arbitražu (CAS).

CAS je prethodno presudio da Šahovski savez Rusije mora da prekine sa svim aktivnostima na okupiranim teritorijama Ukrajine u roku od 90 dana, što ruski savez nije ispoštovao.

Šahovska olimpijada će se održati od 16. do 27. septembra u Samarkandu.

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