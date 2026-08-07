Ovaj trijumf Rajoviću je doneo i Zelenu majicu kao najboljem vozaču u generalnom plasmanu po bodovima
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DUŠAN RAJOVIĆ OSVOJIO ZELENU MAJICU: Reprezentativac Srbije pobedio i na drugoj etapi u trci u Turskoj
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Dušan Rajović, reprezentativac Srbije, još jednom je potvrdio svetsku klasu i renome vrhunskog sprintera.
Rajović je posle pobede u drugoj pobedio i u četvrtoj, poslednjoj etapi međunarodne trke “Tour of Kahramanmaraş” u Turskoj.
Dušan Rajović Foto: Yang Guanyu / Xinhua News / Profimedia, foto-corratek-tim-tviter-nalog_ls, Adria mobil
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Ovaj trijumf mu je doneo i Zelenu majicu kao najboljem vozaču u generalnom plasmanu po bodovima.
Rajović, koji vozi za italijanski Solution Tech NIPPO Rali tim je deonicu “Yeşilgöz -Kahramanmaraş” dugu 110.8 kilometara dobio u sprintu ispred Čeha Tomaša Barte i Nemca Lukasa Karstensena.
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