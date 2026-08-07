Slušaj vest

Bivši italijanski skijaš i olimpijac Peter Rungaldier našao se pod istragom tužilaštva u Trentu nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila nemačka biciklistkinja i blogerka Laura Viktorija Hartigov.

Nesreća se dogodila krajem juna na putu koji vodi ka prevoju Pordoi u Italiji. Rungaldier je upravljao motociklom kada je došlo do sudara sa Hartigovom, koja je zadobila teške povrede. Nemačka biciklistkinja provela je 19 dana u komi, ali je, uprkos naporima lekara, preminula od posledica povreda.

Tužilaštvo u Trentu pokrenulo je istragu protiv bivšeg sportiste zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Kako navode istražni organi, radi se o uobičajenom postupku u slučajevima sa smrtnim ishodom, a odluka o eventualnom podizanju optužnice biće doneta nakon završetka tehničkih veštačenja.

Rungaldier je u nesreći takođe teško povređen i zadobio je višestruke prelome. Test na prisustvo alkohola bio je negativan, a prema dosadašnjim informacijama, nakon udesa je sarađivao sa nadležnim organima i pomogao u rekonstrukciji događaja.

Prema izjavama svedoka, za sada nema pokazatelja da je bivši skijaš prekoračio dozvoljenu brzinu. Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Rungaldier se nakon nesreće oglasio kratkim saopštenjem, zamolivši javnost za razumevanje i privatnost.

- U vezi sa teškom saobraćajnom nesrećom u kojoj sam učestvovao, molim vas da poštujete moj bol i moju potrebu za privatnošću. Moje misli su sa svim pogođenim osobama i njihovim porodicama. Verujem u vašu osetljivost i molim vas za razumevanje da u ovom trenutku neću davati nikakve intervjue niti izjave - poručio je Rungaldier ba svom Instagramu.

Peter Rungaldier je tokom karijere bio jedan od najuspešnijih italijanskih skijaša u spustu. Osvojio je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu i predstavljao Italiju na Zimskim olimpijskim igrama.

BONUS VIDEO: