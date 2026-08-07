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U okviru tradicionalne manifestacije „Ljudi i mostovi“ 7. avgusta 2026. na pešačkom mostu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji povezuje Zvornik i Mali Zvornik, održan je šahovski „Meč prijateljstva“, koji je okupio više od 60 takmičara.

1/6 Vidi galeriju Šahovski "Meč prijateljstva" Foto: Šahovski Savez Srbije

Ideja za ovaj meč nastala je spontano tokom prošlogodišnje posete predsednika Šahovskog saveza Srbije,a realizovana je uz podršku lokalnih samouprava i šahovskih udruženja oba grada.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predsednik ŠSS Andrija Jorgić, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, kao i predstavnici ŠS Republike Srpske.

Značaj ovakvih događaja jeste međusobno povezivanje, kulturna saradnja i promocija šaha među mladima,sa ciljem da ovaj meč postane tradicionalan i da se svake godine u okviru manifestacije „Ljudi i mostovi“ okupljaju šahisti sa obe strane Drine.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović istakao je da ova manifestacija ima poseban značaj za oba grada.

-Već 16. godinu zaredom okupljamo se ovde, gde slavimo simbol prijateljstva, saradnje i dobrosusedskih odnosa. Ovaj most nije samo građevina koja spaja dve obale Drine, već i ljude, njihove običaje, kulturu i zajedničku budućnost. Drago mi je što se u okviru ’Zvorničkog kulturnog ljeta’ svake godine potvrđuje koliko su naše veze čvrste i iskrene. Zahvalio bih se Šahovskom savezu Srbije koji se takođe uključio u ovu našu manifestaciju, jer šah upravo pokazuje koliko mostovi spajaju ljude, poručio je Ivanović.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić naglasio je da susret na mostu ima mnogo širi značaj od samog okupljanja.

-Ovo nije samo prilika za druženje, već i za širenje kulture, negovanje zajedničkih vrednosti i povezivanje mladih generacija. Upravo su nam to potvrdili mladi učesnici kulturno-umetničkog programa, koji su svojim nastupima pokazali da prijateljstvo i saradnja imaju budućnost. Hvala predsedniku ŠSS Andriji Jorgiću koji je prošle godine došao sa idejom za održavanje šahovskog meča između Srbije I Republike Srpske I nadam se da ćemo od iduće godine imati još više takmičara, na ovom mostu, rekao je Jevtić koji je zajedno sa gradonačelnikom Zvornika povukao prvi potez I time označili početak meča.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić naglasio je u svom obraćanju značaj ovakvih događaja,kako za međusobno povezivanje I kulturnu saradnju,tako i za promociju šaha među mladima.

-Pored sportskog takmičenja, ovaj događaj ima i snažnu simboliku, jer pokazuje da Drina ne deli, već spaja, a šah, kao igra razuma i strategije je kao još jedan most saradnje i prijateljstva među ljudima sa obe obale.Posebno mi je drago što danas vidim I veliki broj dece, koji učestvovanjem razvijaju svoje šahovsko umeće, I nadam se da će se tradicija ovog susreta nastaviti svake godine u okviru manifestacije „Ljudi I mostovi”, I da će šah ostati važan simbol povezivanja ljudi na ovom prostoru,poručio je Jorgić.