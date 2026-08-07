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Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni vicešampion Evrope, odigrala je večeras, u Ubu, drugu prijateljsku utakmicu protiv Rusije u okviru priprema za XXXIV EP 2026.

Srbije je, pred 800 gledalaca u Sportskoj hali Ub, pobedila Rusiju sa 3:2, po setovima 25:23, 23:25, 20:25, 25:16 i 15:6, posle 136 minuta igre.

1/6 Vidi galeriju Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije

Srbiju su predvodile Mina Popović sa 17, Tijana Bošković sa 16 i Aleksandra Uzelac sa 14 poena.

Kod Rusije bolje od ostalih bile su Marina Markova sa 18, Anastasija Manžosova sa 17 i Darija Kiseljeva sa 15 poena.

Naredne sedmice u Beograd dolazi Češka, koja će se zajedno sa seniorkama Srbije pripremati za početak Evropskog prvenstva.

Bila je ovo druga utakmica između Srbije i Rusije u razmaku od samo tri dana. Nakon što je prva okončana bez pobednika, večerašnja utakmica bila je daleko uzbudljivija i to ne samo zbog pune Sportske hale u Ubu, već i zbog sjajne odbojkaške predstave. Na kraju, Srbija je divno veče uspela da kruniše velikim trijumfom na veoma snažnim rivalom.

Iako je Rusija nešto bolje otvorila utakmicu i povela sa 11:8 i 14:12, Srbija je u tim momentima polako počela da podiže ritam. Ubrzo je to i u rezultatskom smislu bilo primetno, pošto je tim Zorana Terzića sa četiri vezana poena stigao do preokreta (16:14), da bi u završnici, i pored svih pokušaja Ruskinja, sačuvao prednost i sa 25:23 poveo sa 1:0.

Velika borba nastavljena je i tokom drugog seta. Gtovo ista slika na terenu viđena je tokom drugog perioda, ali je su ekipe u završnici zamenile uloge. Rusija je bila za nijansu koncentrisanija i istrajnija na kraju, pa je sa 25:23 stigla do izjednačenja. Iskoristila je Rusija momentum i u trećem setu, pa je zaganjem čitave ekipe stigla do proekreta – 25:20.

Ipak, predaja nije bila opcija za Srbiju, koja je u četvrtom setu povrtila igru koja ju je krasila tokom većeg dela prvog i utakmicu odvede u odlučujući, peti set. A tamo je tim Zorana Terzića samo nastavio gde je stao u minulom i u potpunosti nadigrao rivala prepustivši mu svega šest poena u odlučujućoj deonici – 15:6.

Naredne sedmice u Beograd dolazi Češka, domaćina grupe u Brnu, koja će se zajedno sa seniorkama Srbije pripremati za početak Evropskog prvenstva.

Seniorke Srbije će prvi meč na XXXIV EP 2026. odigrati u petak, 21. avgusta od 14.00 časova protiv Austrije. Drugi meč u Brnu Srbija će odigrati u nedelju, 23. avgusta protiv Češke od 19.00 časova, a treći u ponedeljak, 24. avgusta od 19.00 časova protiv Bugarske. Srbija će četvrtu utakmicu u B grupi odigrati u sredu, 26. avgusta od 19.00 časova protiv Grčke, a poslednju, petu, protiv Ukrajine u četvrtak, 27. avgusta od 16.00 časova.

U D grupi u Geteborgu igraće Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. U osmini finala će igrati selekcije iz B i D, odnosno A i C grupe.

U A grupi u Istanbulu igraće Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, a u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugalija, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

Plasman u osminu finala izboriće po 4 reprezentacije iz svake grupe.

XXXIV EP 2026. odigraće se od 21. avgusta do 6. septembra. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu, u Turskoj, i u Brnu, u Češkoj, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu.

Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.

Ženska seniorska reprezentacija Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore) igrala je 21 put na 33 do sada odigrana prvenstva Evrope. Srbija je osvojila 8 medalja: 3 zlatne (2011. u Beogradu, 2017. u Bakuu i 2019. u Ankari), 3 srebrne (2007. u Luksemburgu, 2021. u Beogradu i 2023. u Briselu) i 2 bronzane (1951. u Parizu i 2015. u Roterdamu). Srbija je na 21 šampionatu Evrope odigrala 147 utakmica i ostvarila 78 pobeda, uz 69 poraza (275:248) i 53,06 % pobeda.

Za reprezentaciju su na EP do sada igrale 142 igračice. Rekorder je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata Evrope odigrala 66 utakmica. Ana Bjelica je na 6 EP odigrala 45 utakmica, a Jelena Nikolić je na 7 EP odigrala 43 utakmice. Stefana Veljković (42) i Milena Rašić (40) igrale su na 6 EP. Na 5 EP nastupile su Tijana Bošković, Bjanka Buša, Mina Popović (po 39 utakmica), Brižitka Molnar (34), Nataša Krsmanović (33), Silvija Popović (30) i Suzana Ćebić (27).