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Ruska skakačica udalj izgradila je uspešnu karijeru nastupajući na najvećim međunarodnim takmičenjima, gde je godinama bila među najboljim takmičarkama u svojoj disciplini.

Pored sportskih rezultata, Darija Klišina veliku pažnju privlačila je i svojim izgledom, zbog čega je često krasila naslovnice sportskih i modnih magazina, kao i kampanje poznatih brendova.

Foto: PrintscreenInstagram/dariaklishina

Zahvaljujući spoju elegancije, harizme i atletskog stasa, stekla je milionsku bazu obožavalaca širom sveta.

Klišina je više puta uvrštavana na liste najatraktivnijih sportistkinja, a njene fotografije na društvenim mrežama redovno izazivaju veliko interesovanje javnosti.

Foto: Instagram

Ipak, uprkos pažnji koju dobija zbog lepote, uvek je isticala da su joj sportski uspesi i profesionalni rad na prvom mestu.

U privatnom životu ostvarila se i kao majka dvoje dece, a porodični život nastoji da drži dalje od očiju javnosti. Danas važi za jednu od najprepoznatljivijih atletičarki svoje generacije, a njeno ime i dalje predstavlja spoj vrhunskog sporta, discipline i prepoznatljivog stila.

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