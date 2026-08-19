NAJPOZNATIJA ŽENA U FORMULI 1 Kada se pojavi u padoku, svi pogledi su uprti u nju: Evo ko je atraktivna brineta
Ćerka trostrukog šampiona Formule 1 Nelsona Pikea godinama je prisutna u auto-moto svetu, a veliku pažnju privlači i zbog uspešne karijere modela, influenserke i modne kolumnistkinje.
Zahvaljujući lepoti, harizmi i prepoznatljivom stilu, stekla je milionsku publiku na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz privatnog života, putovanja i glamuroznih događaja.
Njeno ime često se nalazi u centru pažnje i zbog ljubavnog života. Kao partnerka višestrukog šampiona Formule 1 Maksa Verstapena, postala je jedno od najpoznatijih lica u padoku, a njihovo zajedničko pojavljivanje na trkama i svečanim događajima redovno privlači pažnju medija.
Pored toga, Keli je posvećena i porodici, a iz prethodne veze sa vozačem Danilom Kvjatom ima ćerku.
Danas uspešno balansira porodični život, poslovne obaveze i prisustvo na najvećim automobilističkim događajima, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najuticajnijih žena u svetu Formule 1.