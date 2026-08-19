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Ćerka trostrukog šampiona Formule 1 Nelsona Pikea godinama je prisutna u auto-moto svetu, a veliku pažnju privlači i zbog uspešne karijere modela, influenserke i modne kolumnistkinje.

Keli Pike supruga Maksa Ferstapena, vozača Formule 1
Keli Pike supruga Maksa Ferstapena, vozača Formule 1 Foto: Printskrin/Instagram

Zahvaljujući lepoti, harizmi i prepoznatljivom stilu, stekla je milionsku publiku na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz privatnog života, putovanja i glamuroznih događaja.

Maks Ferštapen i Keli Pike Foto: Printscreen / Instagram / maxverstappen1

Njeno ime često se nalazi u centru pažnje i zbog ljubavnog života. Kao partnerka višestrukog šampiona Formule 1 Maksa Verstapena, postala je jedno od najpoznatijih lica u padoku, a njihovo zajedničko pojavljivanje na trkama i svečanim događajima redovno privlači pažnju medija.

Maks Ferstapen i njegova supruga Keli Pike na trci Formule 1
Maks Ferstapen i njegova supruga Keli Pike na trci Formule 1 Foto: HOCH ZWEI / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored toga, Keli je posvećena i porodici, a iz prethodne veze sa vozačem Danilom Kvjatom ima ćerku.

Danas uspešno balansira porodični život, poslovne obaveze i prisustvo na najvećim automobilističkim događajima, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najuticajnijih žena u svetu Formule 1.

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Foto: Profimedia

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Braga - Železničar, izlazak fudbalera Izvor: Kurir