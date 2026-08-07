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Bivši UFC šampion Konor Mekgregor saopštio je danas putem društvenih mreža da je uspešno operisan nakon što je pokidao meniskus i prednji ukršteni ligament kolena.

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Irac je objavio video u kojem je potvrdio da je operacija prošla bez komplikacija i istakao da je već započeo proces oporavka. Cilj mu je da se vrati u oktagon na poslednju borbu iz aktuelnog ugovora sa UFC-om tokom Međunarodne nedelje borbi u leto 2027. godine.

"Koleno je sređeno, operacija je bila uspešna i već sam na putu oporavka. Inspiraciju pronalazim u ljudima poput Dominika Kruza, koji se više puta vraćao posle teških povreda i ponovo osvojio pojas, kao i Žorža Sen-Pjera, koji je nakon dve povrede ukrštenih ligamenata nastavio da postiže neverovatne stvari. Tu su i Tom Brejdi i drugi sportisti koji su pokazali da je povratak moguć. Moj mentalitet je nezaustavljiv i nesalomiv", poručio je Mekgregor.