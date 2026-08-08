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Judžin smatraju prestonicom kraljice sportova s druge strane Atlantika. U ovom gradu u američkoj državi Oregon upravo se održava Prvenstvo sveta za juniore. Posle prva dva dana, od 17 srpskih predstavnika do sada je nastupilo njih 11, a dvojica su izborila plasman u finale svojih disciplina.

Najpre je to učinio Branko Pokrajac, zauzevši 10. mesto u ukupnom plasmanu kvalifikacija. Prvog dana bacio je koplje 68,13 m. Finale je na programu u 4.45 časova između petka i subote po našem vremenu, odnosno 7. avgusta u 19.45 po lokalnom vremenu (devet časova je razlike između Oregona i Srbije).

Aldin Ćatović pridružio mu se drugog dana nadmetanja, izborivši borbu za medalje drugim mestom u drugoj od tri kvalifikacione grupe. Petorica najboljih iz svake grupe prošla su dalje. Za plasman u finale Ćatoviću je bio dovoljan rezultat 3:44,55.

Najbrže je u karijeri trčao pre dve sezone – 3:41,24, što je rekord Srbije za mlađe juniore, dok se ove godine tom rezultatu veoma približio u Volosu (Grčka), na Prvenstvu Balkana za seniore, kada je ostvario 3:41,74. U ukupnom poretku kvalifikacija bio je deveti od 15 finalista, što pred odlučujuću trku i nije od presudnog značaja. Finale je na programu poslednjeg dana prvenstva, u nedelju od 14.25 časova po lokalnom, odnosno 23.25 po našem vremenu.

Foto: Sas

– Ono što smo planirali, to smo i ostvarili – javlja iz Judžina za sajt SAS-a Aldinov trener Rifat Ziljkić. – Taktički je odlično odradio trku, a to mogu samo oni koji su spremni i streme visokim ciljevima. Očekivao nas je buran obračun, ipak je ovo Svetsko prvenstvo i znamo da svi imaju ambiciju da stignu do finala.

Na pitanje o očekivanjima u borbi za medalje, poznati stručnjak je odgovorio:

– Utisci su da ima još mnogo prostora i želje za napretkom. Finale očekujemo s optimizmom. Prva trka nas je ojačala.

Obradovala nas je i Teodora Popović, koja je na 400 m prošla u polufinale rezultatom 54,00, što je novi nacionalni rekord za mlađe juniorke. U Judžin je doputovala s najboljim rezultatom od 54,56, ostvarenim 16. jula. Rođena je 2009. godine, a većina njenih konkurentkinja je dve godine starija. U kvalifikacijama je zauzela 20. mesto. Istog dana u polufinalu više nije imala dovoljno svežine, pa je rezultatom 55,45 zauzela 25. mesto.

Aleksandra Trifunović je u bacanju kugle zauzela 15. mesto rezultatom 15,11 m. Bila je šesta u drugoj kvalifikacionoj grupi. Ostvarenje u Judžinu blizu je njenog ovogodišnjeg ličnog rekorda od 15,39 m, ali se ni tim rezultatom ne bi probila među 12 najboljih, pošto je poslednja finalnu vizu izborila Poljakinja Kinga Jakovska sa 15,45 m. Kvalifikacionu normu od 16 m nadmašile su četiri takmičarke, a najdalje je kuglu bacila Džesika Oji, koja je juniorskim rekordom Nigerije ostvarila 17,56 m.

U kvalifikacijama na 400 m prepone bilo je šest grupa sa po osam takmičarki. U polufinale su prolazile četiri najbrže iz svake grupe, uz još tri takmičarke po rezultatu. Lena Bogdanović bila je sedma u trećoj grupi i ukupno zauzela 34. mesto rezultatom 1:00,21. Za plasman među 27 polufinalistkinja bilo je potrebno ostvariti najmanje 59,50. Leni će ovo svakako biti dragoceno iskustvo. Ima 17 godina i od 23. maja vlasnica je rekorda Srbije za mlađe juniorke na 400 m prepone sa 58,38.

Vuk Šolaja je 2024. godine u Banskoj Bistrici (Slovačka), rezultatom 2,08 m, osvojio bronzanu medalju u skoku uvis na Prvenstvu Evrope za mlađe juniore. Ove sezone napredovao je do 2,14 m. Da je tu visinu preskočio i u Judžinu, izborio bi finale, jer je upravo 2,14 m bilo dovoljno za prolazak među najbolje. Kvalifikacionu normu od 2,21 m na kraju nije bilo potrebno napadati. Šolaja je zauzeo 30. mesto rezultatom 2,05 m.

Filip Stanković je na 400 m zaustavio štopericu na 48,12 i zauzeo 46. mesto. Takmičari su bili raspoređeni u sedam kvalifikacionih grupa. Najbrža trojica iz svake, uz još šest najbržih po rezultatu, prolazila su u polufinale istog dana. Naš predstavnik bio je sedmi u šestoj grupi. Za prolazak po rezultatu bilo je potrebno najmanje 47,37. Stanković bi se plasirao dalje da je bio na nivou ličnog rekorda od 47,15, istrčanog prošle sezone, ili najboljeg ovogodišnjeg rezultata od 47,23, ostvarenog 25. jula.

Podsetimo ukratko i na rezultate naših predstavnika prvog dana takmičenja.

Milica Stanimirović zauzela je 16. mesto rezultatom 6,02 m u kvalifikacijama skoka udalj. Do plasmana u finale nedostajala su joj samo dva centimetra.

Belim Sinančević bacio je kuglu 18,47 m i zauzeo 15. mesto, a od finala ga je delilo samo 13 centimetara. U istoj disciplini Ermin Sinančević je rezultatom 18,26 m završio na 20. poziciji.

Martina Burčer zauzela je 25. mesto rezultatom 45,18 m u bacanju diska. I ona ima samo 17 godina. Bila je peta na Prvenstvu Evrope za mlađe juniorke u Rijetiju (Italija), a vlasnica je i rekorda Srbije za mlađe juniorke sa 50,08 m.

Pored Branka Pokrajca, kojeg trećeg dana takmičenja očekuje finale bacanja koplja, u kvalifikacijama će nastupiti Una Jovanović na 200 m i Natalija Vojinović u skoku uvis.

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