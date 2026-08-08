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Izabranici Vojislava Čupića u četvrtfinalu su savladali Brazil rezultatom 11:7 (3:1, 2:2, 2:1, 4:3).

Naši vaterpolisti dobro su otvorili utakmicu i posle prve četvrtine stekli dva gola prednosti – 3:1. U drugom periodu obe ekipe postigle su po dva pogotka, pa je Srbija na poluvreme otišla sa vođstvom od 5:3.

Srbija je i u trećoj deonici bila bolja, dobila je rezultatom 2:1 i uoči poslednjeg perioda imala tri gola prednosti – 7:4. Brazilci su u završnici pokušali da se vrate u meč, ali su naši mladi vaterpolisti odgovorili sa četiri pogotka i sigurno priveli utakmicu kraju.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Maksim Krečković i Uroš Munćan sa po tri postignuta gola. Dušan Samardžić, Marko Abadžić, Nemanja Grgić, Marko Bursać i Blagoje Lale postigli su po jedan pogodak.

Veliki doprinos pobedi dao je i golman Nemanja Paležević, koji je zabeležio devet odbrana.

Ovom pobedom Srbija je izborila plasman među četiri najbolje reprezentacije sveta i nastavila borbu za medalju.

Srbija će u polufinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Hrvatske, a meč je na programu u subotu od 19 časova.

Brazil – Srbija 7:11 (1:3, 2:2, 1:2, 3:4)

BRAZIL: Meira, Kirino, Freitas, Imbroizi, Mendes Ortega, Duarte 3, Malardo 2, Paloni, Selestino, Sezar 1, Vulfhorst 1, Konen Moura, Drimejer Kardozo, Nikoleti.

SRBIJA: Paležević, Krečković 3, Gudurić, Munćan 3, Milutinović, Frenc, Samardžić 1, Abadžić 1, Lazić, Grgić 1, Bursać 1, Milošević, Lale 1, Janković.

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