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Aleksandru Tomiću, selektoru džiju-džicu reprezentacije Srbije, treneru i osnivaču lozničke Akademije borilačkih sportova (ABS), i Jovanu Cvetanoviću, reprezentativcu Srbije i članu ABS, vicešampionima sveta, svečani doček priređen je sinoć u Loznici. Tomić i Cvetanović osvojili su početkom meseca srebrne medalje na Svetskom prvenstvu Džiju-džicu međunarodne federacije u Abu Dabiju, (Ujedinjeni Arapski Emirati).

Prvog dana takmičenja, u subotu, Tomić je osvojio dve srebrne medalje, a dva kasnije srebrom se okitio i Cvetanović. Tomić se takmičio u dve discipline, fajtingu i nevazi, što je bilo veoma naporno pošto je bukvalno trčao sa borbe na borbu i menjao opremu, ali je, ipak, uspeo da dođe do pobedničkog postolja. Cvetanović se borio u disciplini fajting, u konkurenciji mlađih od dvadeset i jedne godine, do 69 kilograma, i u neizvesnom finalu, izgubio od ruskog borca. Uz vatromet i bakljadu dočekali su ih članovi porodica, prijatelji i klupski drugovi da zajednički proslave još jedan veliki uspeh.

1/5 Vidi galeriju Loznica - doček vicešampiona Foto: T.Ilić

- Ovo je treća godina zaredom da se vraćamo sa svetskom medaljom. Prve godine desilo se, druge možda slučajno, ali evo treće, to definitivno znači da recept postoji koji samo treba da sledite, da radite, jer moramo kao jedan tim uvek da budemo svi zajedno, složni i da uvek nađemo način da podržimo jedni druge. Hvala vam na svemu! Hvala Loznici! Hvala ovim divnim ljudima, porodicama, što ste tu uvek uz nas – kazao je Tomić.

Nasmejan je bio i Cvetanović kome je osvajanje odličja postalo redovna stvar.

- Nemam puno da pričam, prošli put sam rekao, važno je da imate hrabrosti da pratite velike snove i da svaki trud, disciplina, svako odricanje dovodi do velikih rezultata. Samo sledite svoje snove, imajte hrabrosti za velike snove, verujte u Boga i živela Srbija!- kazao je on.

Na prvenstvu su bila još dva člana ABS, Luka Pavlović, koji je izgubio u borbi za treće mesto, a jako blizu medalji bio je I Stefan Ilić. Tomić kaže da je uveren da će se sledeći put medalje naći i na njihovim grudima jer su dokazali da možemo da pariramo celom svetu. U ime Grada Loznice vicešampione je pozdravio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović koji je kazao da takmičari ABS svake godine obraduju sugrađane i da su primer kako se radom, zalaganjem i trudom mogu postići najveće visine. On je kazao da se žetva medalja nastavlja, i da se puna podrška grada podrazumeva.

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