Slušaj vest

Naime, mladi crnogorski vaterpolisti su odlučili da javno iskažu nezadovoljstvo sistemom takmičenja na Svetskom prvenstvu za igrače starosti do 16 godina koje se održava u Zagrebu.

Crna Gora je u ligaškom delu ostvarila tri pobede uz jedan poraz, pobedila je Zimbabve, Italiju i Nemačku, a onda izgubila od Rusije posle peteraca. Ligaški deo prvenstva su mladi vaterpolisti iz komšiluka završili na 17. mestu.

Neverovatno zvuči, ali Nemačka i Australija su sa učinkom od po dve pobede i dva poraza završili ligaški deo ispred Crne Gore na tabeli, dok su mesto u četvrtfinalu dobili Italija i Španija sa identičnim učinkom koji je ostvarila Crna Gora.

Da stvar bude još nelogičnija, Crna Gora bi u standardnom sistemu bodovanja bila bolja od obe pomenute reprezentacije zbog poraza tek posle peteraca naspram poraza Italije i Španije nakon četiri četvrtine, a da ne pričamo o tome što su komšije pobedile Italiju i tako od nje imaju i bolji međusobni učinak.

O čemu se radi?

Prema novom sistemu bodovi se dodeljuju pomoću eksperimentalne matematičke formule TPI (Tournament Perfomance Index) koja se najviše zasniva na kvalitetu protivnika.

Mladi crnogorski vaterpolisti su tokom intoniranja himne pre utakmice protiv Perua u razigravanju za plasman spustili glave i na taj način pokazali svoj stav.

"Nekada je najjača poruka upravo ona bez reči. Naša ekipa nije pozdravila predstavljanje, ne iz nepoštovanja prema protivnicima ili organizatorima, već kao znak protesta zbog novog sistema takmičenja kojim je Crna Gora dovedena u neravnopravan položaj. Ovo je iskrena reakcija razočaranih mladih sportista koji su dali sve od sebe, a ipak ostali uskraćeni za priliku za koju su se vredno borili i radili celo vreme", saopšteno je iz Vaterpolo saveza Crne Gore na društvenim mrežama.

Bonus video: