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Grad na Drini uskoro će postati evropski centar omladinskog boksa i ugostiti reprezentacije iz više od 40 zemalja, sa više od 400 najboljih mladih boksera i bokserki koji će se boriti za medalje u uzrastu do 19 godina.

Dok se privode kraju poslednje organizacione pripreme za šampionat, srpski reprezentativci završavaju poslednju fazu priprema. Nakon uspešno odrađenih bazičnih priprema na Jahorini, pod vođstvom selektora Branislava Jovičića i kubanskog stručnjaka Horhea Luisa Fromete, završni deo rada realizuje se upravo u Loznici, kroz međunarodni trening kamp.

U kampu zajedno treniraju reprezentacije Srbije, Turske, Ukrajine, Bugarske i Španije. Na jednom mestu okupilo se oko 70 vrhunskih mladih boksera, koji kroz zajedničke treninge i sparinge podižu formu i tempiraju najbolju moguću formu pred početak prvenstva.

Srbija sa 13 aduta u borbi za medalje

Boje Srbije u muškoj konkurenciji braniće Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg), Vuk Milenković (do 90 kg) i Zejd Gicić (preko 90 kg).

U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg).

Selektor muške omladinske reprezentacije Srbije Branislav Jovičić zadovoljan je urađenim u dosadašnjem delu priprema i veruje u svoj tim.

"Od prvog dana priprema radili smo predano i sistematski. Momci su pokazali disciplinu, ozbiljnost i veliki napredak. Međunarodni kamp u Loznici dao nam je dodatni kvalitet kroz rad sa vrhunskim evropskim reprezentacijama. Očekuje nas izuzetno jako prvenstvo, ali verujem u ovaj tim i siguran sam da imamo kvalitet da se borimo za evropske medalje."

Jedan od srpskih aduta Pavle Popović posebno ističe prednost domaćeg terena i podršku publike.

"Svi jedva čekamo početak prvenstva. Imamo privilegiju da boksujemo pred našim navijačima i to nam daje dodatnu energiju. Svaki trening bio je usmeren ka ovom trenutku i naša želja je da Srbiji donesemo što više medalja."

1/6 Vidi galeriju Omladinska bokserska reprezentacija Srbije Foto: BSS (D.Bužić)

U najtežoj kategoriji Srbiju će predstavljati Zejd Gicić, koji najavljuje maksimalno angažovanje u svakom meču.

"U najtežoj kategoriji svaki meč nosi posebnu težinu, ali verujem u svoj kvalitet. Spreman sam da se borim do kraja i ostvarim rezultat vredan reprezentacije Srbije."

Samopouzdanje vlada i u ženskom delu reprezentacije. Nataša Lukić ističe odličnu atmosferu i zajedništvo ekipe.

"Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Naporno smo trenirale, spremne smo za izazove koji nas očekuju i verujemo u svoj rad. Svaka od nas ulazi u ring sa ciljem da pruži maksimum i dostojno predstavlja Srbiju. Nadamo se da ćemo obradovati domaću publiku evropskim medaljama."

Pored bogatog sportskog programa, Loznicu očekuju i brojni sadržaji za posetioce. U okviru svečane ceremonije otvaranja prvenstva, 12. avgusta od 20 časova, na gradskom šetalištu nastupiće jedan od najpopularnijih domaćih pevača, Peđa Jovanović. Ulaz na koncert biće besplatan, a organizacija ovog događaja neće predstavljati trošak ni za građane Loznice ni za budžet grada. Koncert je poklon Bokserskog saveza Srbije gradu domaćinu, kao znak zahvalnosti za gostoprimstvo i svojevrsna uvertira u jedan od najvećih sportskih događaja godine.

Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu biće prilika da Srbija još jednom potvrdi status uspešnog organizatora velikih međunarodnih takmičenja, ali i da njeni mladi bokseri i bokserke pred domaćom publikom nastave kontinuitet vrhunskih rezultata na evropskoj sceni.

Organizacioni tim prvenstva poručuje da je sve spremno za početak jednog od najvećih sportskih događaja čiji je domaćin Srbija ove godine. Loznica će tokom naredne dve nedelje biti evropska prestonica omladinskog boksa, a takmičare, stručne štabove i goste očekuju vrhunski uslovi za takmičenje, dobra organizacija i atmosfera dostojna šampionata Starog kontinenta.

Grad na Drini tokom trajanja prvenstva živeće za boks. Publiku svakog dana očekuju uzbudljivi mečevi najboljih mladih evropskih boksera i bokserki, borbe za medalje i prilika da Loznica još jednom potvrdi reputaciju grada boksa i odličnog domaćina velikih međunarodnih sportskih manifestacija.

Organizatori pozivaju ljubitelje sporta iz cele Srbije da dođu u Loznicu i budu deo spektakla koji će naredne dve nedelje proteći u znaku vrhunskog boksa, sportskog duha i evropskog takmičenja najvišeg ranga.

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