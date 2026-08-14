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Angelina Topić još jednom je pokazala sigurnost na velikoj sceni i bez greške izborila mesto među najboljim skakačicama Evrope.

Angelina Topić - Birmingem 2026 Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od početka kvalifikacija bila je besprekorna – iz prvog pokušaja preskočila je 1,80 m, 1,84 m i 1,88 m, a zatim je na isti način savladala i kvalifikacionu normu od 1,91 m, čime je potvrdila plasman u finale.

Angelinu sada očekuje borba za još jedan veliki rezultat na evropskoj sceni.

Finale skoka uvis na programu je u subotu od 21.07 časova po vremenu u Srbiji, a u borbi za najviši plasman nastupiće ukupno 15 atletičarki.

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Angelina Topić skok za zlato na Prvenstvu Balkana Izvor: YouTube/European Athletics