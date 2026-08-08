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Vozač Aprilije Horhe Martin osvojio je pol poziciju pred trku Moto GP šampionata za Veliku nagradu Velike Britanije.

Španac je na stazi "Silverston" stigao do pol pozicije rezultatom 1:56.160 minuta.

1/11 Vidi galeriju Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Martin je bio za 0,021 sekundu brži od Raula Fernandesa iz Trekhausa, dok će im se u prvom startnom redu pridružiti Fernandesov timski kolega Ai Ogura. Japanac je za Martinom zaostao 0,189 sekundi.

Drugi vozač Aprilije Marko Beceki, koji je prošle godine trijumfovao na "Silverstonu", zauzeo je peto mesto. Ispred njega završio je Fabio di Đanantonio iz VR46, dok je šesto mesto pripalo aktuelnom svetskom šampionu Marku Markesu.

Trka za Veliku nagradu Britanije na programu je u nedelju.