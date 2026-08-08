Slušaj vest

Nacionalni tim Srbije je seriju odličja na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu, započetu u disciplinama vazdušnim oružjem, nastavio na strelištu za malokalibarsku pušku.

1/4 Vidi galeriju Streljaštvo, trostav Foto: Streljački savet Srbije

Ženska ekipa u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava je šestog dana turnira osvojila bronzu. Do trećeg mesta u Evropi došle su Emilija Ponjavić, Natalija Pavlović i Marija Stanković. Današnja bronza je 13. odličje za reprezentaciju Srbije na Šampionatu u Vroclavu.

Naše reprezentativke su postigle ujednačene rezultate, a bronzi je najviše doprinela Emilija Ponjavić, jedina seniorka u sastavu, koja je sa 581 krugom zauzela 15. mesto. Ponjavićeva je do pred kraj kvalifikacija bila u konkurenciji za plasman u finale, ali ju je par lošijih hitaca u poslednjem, stojećem, spustilo ispod osmog mesta. Za prolaz u borbu za odličja nedostajala su joj tri kruga.

Natalija Pavlović je sa 580 krugova bila 18, a Stankovićeva se sa 579 krugova plasirala na 21. poziciju.

U ekipnom plasmanu, Srbija je skupila 1.740 krugova, tri manje od drugoplasirane Poljske. Zlato je pripalo selekciji Češke.

Muška reprezentacija u trostavu je bila blizu pobedničkog postolja. Zauzela je četvrto mesto. Bronzana Poljska je srpskom triju „pobegla“ pet krugova. Pojedinačno, Đorđe Savić je zauzeo 19, Stefan Agović 21, a Aleksa Rakonjac 23. mesto.

Srpski strelci u nedelju završavaju učešće na EP u Vroclavu nadmetanjem mešovitih parova malokalibarskom puškom („Duet“ trostav).

MK puška trostav, 3 puta 20, mlađe seniorke, kvalifikacije: 1. Blažičkova (Češka) 589... 15. Emilija Ponjavić 581... 18. Natalija Pavlović 580... 21. Marija Stanković 579... Ekipno: 1. Češka 1.760, 2. Poljska 1.743, 3. Srbija 1.740...