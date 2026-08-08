ZVER IZ VENECUELE ZAPRETILA VELJKU RAŽNATOVIĆU: "Srbi, spremite se! Veljko, poštujem te, ali..."
Za glavnu borbu je zakazan poseban spektakl, jer se posle pet godina u Beogradu, a dve godine od poslednje borbe u Srbiji, ponovo bori Veljko Ražnatović.
Ovo će Veljku biti 20. profesionalna borba i juri 20. pobedu! Ražnatović ne zna za poraz u profi ringu, a od 19 borbi, u 15 je nokautirao rivala.
Sada će to pokušati i protiv Rozmena Brita iz Venecuele, koji će mu biti jedan od najtežih rivala u karijeri.
Rozmen Brito se do sada borio 17 puta u profi ringu i ima 14 pobeda (12 nokautom) i tri poraza.
Brito se sada iz Venecuele video porukom obratio Veljku Ražnatoviću i ljubiteljima boksa u Srbiji, gde je istakao da poštuje srpskog boksera, ali je poručio da navijači mogu da očekuju najbolju borbu večeri sa njegove strane.
- Pozdrav svim ljubiteljima boksa u Srbiji. Ovde Rozmen Brito. Sada je zvanično: 29. avgusta ući ću u ring protiv Veljka Ražnatovića. Veljko, znam da se žestoko pripremaš i treniraš i poštujem tvoju karijeru, ali i ja ću dati sve od sebe. Spremite se, jer ću dati sve od sebe, kako bih priredio najbolju borbu večeri srpskoj publici - rekao je Rozmen Brito za Balkan Boxing.
Inače, Rozmen Brito je poznat po kontroverzi jer je prošle godine bio učesnik borbe koja se tragično završila, kada je protivnika Elezara Agileru iz Venecuele udario nekoliko puta u potiljak, od čega je ovaj pao u komu, a potom je u bolnici šest meseci kasnije preminuo.
Borba u kojoj će Veljko Ražnatović i Rozmen Brito ukrstiti rukavice u Beogradu u Ložionici 29. avgusta je u kruzer kategoriji do 90,7 kilograma, a karte za ovaj spektakl biće u prodaji od naredne nedelje.