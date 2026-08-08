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Za glavnu borbu je zakazan poseban spektakl, jer se posle pet godina u Beogradu, a dve godine od poslednje borbe u Srbiji, ponovo bori Veljko Ražnatović.

Ovo će Veljku biti 20. profesionalna borba i juri 20. pobedu! Ražnatović ne zna za poraz u profi ringu, a od 19 borbi, u 15 je nokautirao rivala.

1/7 Vidi galeriju Rozmen Brito, bokser Foto: Printskrin

Sada će to pokušati i protiv Rozmena Brita iz Venecuele, koji će mu biti jedan od najtežih rivala u karijeri.

Rozmen Brito se do sada borio 17 puta u profi ringu i ima 14 pobeda (12 nokautom) i tri poraza.

Brito se sada iz Venecuele video porukom obratio Veljku Ražnatoviću i ljubiteljima boksa u Srbiji, gde je istakao da poštuje srpskog boksera, ali je poručio da navijači mogu da očekuju najbolju borbu večeri sa njegove strane.

- Pozdrav svim ljubiteljima boksa u Srbiji. Ovde Rozmen Brito. Sada je zvanično: 29. avgusta ući ću u ring protiv Veljka Ražnatovića. Veljko, znam da se žestoko pripremaš i treniraš i poštujem tvoju karijeru, ali i ja ću dati sve od sebe. Spremite se, jer ću dati sve od sebe, kako bih priredio najbolju borbu večeri srpskoj publici - rekao je Rozmen Brito za Balkan Boxing.