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Fidžijski profesionalni ragbista Saimoni Vunilagi preminuo je u 26. godini nakon što je doživeo zdravstvene probleme za koje se sumnja da su posledica toplotnog udara tokom treninga u Japanu, saopštio je danas njegov klub.

1/3 Vidi galeriju Ragbi klub Partizan Foto: ragbi klub Partizan

Vunilagi je u ponedeljak prebačen u bolnicu nakon treninga sa ekipom Kjuden Volteks iz Fukuoke, sa simptomima koji su ukazivali na težak toplotni udar. Preminuo je u petak ujutru, navodi se u saopštenju kluba.

"Iako je Saimoni tek nedavno postao član našeg kluba, svojim vedrim duhom i snažnim stilom igre ulivao je velike nade pred novu sezonu. Sa tugom se opraštamo od njega i upućujemo najiskrenije saučešće njegovoj porodici", saopštio je klub.

Japan se poslednjih nedelja suočava sa izuzetno visokim temperaturama, koje su u pojedinim delovima zemlje prelazile 40 stepeni Celzijusa.