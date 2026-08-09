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Neporaženi srpski bokser Veljko Ražnatović u subotu 29. avgusta ima svoju jubilarnu 20. borbu na reviji profi boksa - Balkan Boxing 11.

Rival će mu biti Rosmen Brito iz Venecuele, 36-godišnji bokser sa skorom 14:3 u profi ringu, koji mu je poslao poruku nakon što je njihova borba u kruzer kategoriji ozvaničena kao "main event".

Brito je istakao da poštuje Veljka Ražnatovića, ali da se i on sprema i da će učiniti sve da Srbija vidi meč večeri u njihovoj borbi.

Rosmen Brito je prošle godine bio akter borbe koja se završila tragedijom, kada je udario rivala Elezara Agileru u potiljak, nakon čega je on pao u ringu, kasnije i u komu iz koje se nije probudio narednih šest meseci, kada je proglašen mrtvim.

Veljko Ražnatović je odmah nakon njegove poruke reagovao na Instagramu i podelio je snimak Rosmena Brita uz poruku na španskom:

- Čekam te, brate - poručio mu je Veljko Ražnatović uz osmeh.

Takođe, Veljko je za Balkan Boxing dao mišljenje o tragediji koja se desila u meču svog rivala i poslao mu je poruku šta će se desiti ukoliko pokuša nešto slično u njihovom meču.

- Protivnik je tvrd, jako udari, 12 nokauta. Ide da spava - kratko je poručio Veljko, koji je samouveren da će doći do 20. pobede iz isto toliko profi mečeva, a potom se osvrnuo na tragičan događaj.

- To je boks. Kaže lepo, čuvaj sebe sve vreme. Ne smeš ni ti da dozvoliš da te neko udara u potiljak. Siguran sam da ako to bude radio u našem meču, da će i njega boleti potiljak - poručio je Veljko Ražnatović.