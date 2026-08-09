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Državni rekorder Srbije u bacanju kugle Armin Sinančević pred Prvenstvo Evrope u Birmingemu, od 10. do 16. avgusta, govori o iskustvu sa najvećih takmičenja, trenutnoj formi i ambicijama

Armin Sinančević u Birmingem stiže sa iskustvom najvećih svetskih i evropskih takmičenja. Državni rekorder Srbije u bacanju kugle sa 21,88 m bio je sedmi na Olimpijskim igrama u Tokiju, nastupao je u finalima svetskih i evropskih prvenstava, a najveći uspeh na šampionatima Starog kontinenta ostvario je 2022. godine u Minhenu, kada je osvojio srebrnu medalju rezultatom 21,39 m. Iste godine osvojio je i zlato na Mediteranskim igrama.

Ove sezone najdalje je bacio 20,59 m, ali 29-godišnji reprezentativac Srbije veruje da taj rezultat ne pokazuje u potpunosti njegove trenutne mogućnosti. Pred novo Prvenstvo Evrope jasno postavlja prvi cilj – plasman u finale, a zatim borbu za što bolji rezultat.

Od olimpijskog finala i evropskog srebra do danas prošli ste kroz različite faze karijere. Sa kakvim osećajem i ambicijama sada izlazite na još jedno Prvenstvo Evrope?

– Od olimpijskog finala, dva svetska finala, dva evropska finala, zlata na Mediteranskim igrama i srebrne medalje sa Prvenstva Evrope prošao sam kroz različite faze karijere. Bilo je uspeha, ali i izazova koji su me učinili iskusnijim i jačim. Na Prvenstvo Evrope u Birmingemu odlazim motivisan i spreman da dam svoj maksimum. Prvi cilj mi je da izborim plasman u finale, a onda da u finalu pružim svoj maksimum i borim se za što bolji rezultat.

1/7 Vidi galeriju Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

U Minhenu ste osvojili srebrnu medalju rezultatom 21,39 m. Šta vam je iz tog takmičenja ostalo kao najvažnija lekcija koju možete da primenite u Birmingemu?

– Iz Minhena mi je ostalo veliko iskustvo i potvrda da na velikim takmičenjima odlučuju mirnoća, koncentracija i vera u sebe. Svako prvenstvo je drugačije i donosi nove izazove, ali sam naučio koliko je važno ostati fokusiran na svoj nastup. U Birmingemu želim da prvo izborim finale, a zatim da u finalu dam sve od sebe i ostvarim što bolji rezultat.

Ove sezone ste najdalje bacili 20,59 m. Koliko dosadašnji rezultati realno oslikavaju vašu trenutnu formu i ono što možete da pružite na velikom takmičenju?

– Ovosezonski rezultat ne oslikava u potpunosti ono što mogu u ovom trenutku. Imao sam određene izazove tokom priprema, ali verujem u svoj rad. Velika takmičenja često izvuku ono najbolje iz sportista. Prvi cilj mi je da izborim plasman u finale, a onda da u finalu pružim svoj maksimum i borim se za što bolji rezultat.

Iza sebe imate brojna velika finala, ali kvalifikacije u bacanju kugle često ne ostavljaju mnogo prostora za grešku. Kako danas pristupate tom delu takmičenja u odnosu na početak karijere?

– Kvalifikacije zahtevaju maksimalnu koncentraciju. Želim da prvo izborim plasman u finale, a onda da u finalu dam svoj maksimum i borim se za što bolji rezultat.

Da li pred izlazak u krug imate neki poseban ritual, naviku ili misao koja vam pomaže da se potpuno fokusirate na prvi hitac?

– Nemam neki poseban ritual, ali se trudim da pred izlazak u krug budem miran i maksimalno koncentrisan. Razmišljam o tehnici, prvom hicu i onome što sam radio na treninzima. Važno mi je da dobro otvorim takmičenje i od prvog hica uđem u pravi ritam.