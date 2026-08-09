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Ekipa ženske odbojkaške reprezentacije Srbije koja je planirana za Mediteranske igre koje se održavaju od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu, u Italiji, biće žestoko oslabljena.

Jedna od najboljih odbojkašica ove selekcije, Bojana Milenković, zbog povrede će propustiti ovo takmičenje, i pored toga što je imala veliku želju da se nađe u selekciji i da Srbiji donese medalju.

Bojana Milenković Foto: Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Bojana je godinama bila važan šraf seniorskog tima, a iako više nije deo ekipe koju predvodi Zoran Terzić i njena reprezentativna uloga nije kao što je nekada bila, ovo je bila dobra šansa da se u selekciji koju sa klupe predvodi Marijana Boričić vrati na veliku scenu i u reprezentaciji. Ipak, oporavak od nezgodne povrede mogao bi da traje i do nekoliko nedelja i jasno je da je zdravlje u prvom planu, tako da će Srbija na Mediteranske igre morati bez Bojane Milenković.

Pripreme za ovo takmičenje već traju, a na prvobitnom spisku Marijane Boričić našle su se sledeće odbojkašice.

Tehničari: Rada Perović i Sara Ranković.

Korektori: Tamara Miljević i Tara Taubner.

Libera: Stefana Pakić i Jovana Punišić.

Blokeri: Jelena Delić, Ana Malešević, Nataša Čikuc Dinis i Ana Drobnjak.

Primači: Bojana Milenković, Jovana Cvetković, Nevena Sajić i Mina Mijatović.

U stručnom štabu su, pored Marijane Boričić, Hamza Zatrić, drugi trener, Stefan Markuljević i Tomislav Škobo, kondicioni treneri, Stojan Radulović, statističar, dr Miroslav Nikolić, lekar, i Tomislav Kukanjac, tim menadžer obe mediteranske reprezentacije Srbije.

Kako će naš nacionalni tim nadoknaditi izostanak Bojane Milenković, ostaje da se vidi...

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport