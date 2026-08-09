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Bokserski savez Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Bokserskim savezom Srbije, organizovao je „Ljetnu školu sporta – Trebinje 2026“, koja je od 3. do 9. avgusta okupila perspektivne kadete i juniore iz Srbije i Republike Srpske.

Kamp je organizovan sa ciljem unapređenja rada sa mladim bokserima, razmjene iskustava, zajedničkog treninga i dodatnog razvoja sportista koji predstavljaju budućnost boksa u Srbiji i Republici Srpskoj.

Na osnovu dogovora dva bratska saveza, na kampu je učestvovalo ukupno 30 perspektivnih kadeta i juniora, uz 10 trenera – po 15 boksera i pet trenera iz Republike Srpske i Srbije.

Bokserski savez Srbije na kampu su predstavljali: Branislav Jovanović – BK Konstantin, Uglješa Nikolić – BK Vukovi, Vuk Jovanović – BK A tim, Pavle Pavlović – BK Lukač, Veljko Dinić – BK Profesionalac, Aleksa Kaslik – BK Banat, Ognjen Ćurčić – BK Čarnok, Lazar Glumčić – BK Roosters, Luka Milenković – BK Crvena zvezda, Uroš Kovačević – BK Profesionalac.

Stručni tim Srbije činili su treneri Bojan Jovanović i Milivoje Šojić.

Tokom sedmodnevnog kampa mladi bokseri imali su priliku da kroz zajedničke treninge unaprijede tehničko-taktičke elemente, razmijene iskustva sa vršnjacima i trenerima iz Republike Srpske, ali i steknu nova poznanstva i iskustva van takmičarskog ringa.

Trener reprezentacije Srbije Bojan Jovanović istakao je značaj zajedničkog rada mladih boksera iz Srbije i Republike Srpske.

„Ovakvi kampovi su izuzetno značajni za razvoj mladih boksera. Imali smo priliku da radimo u kvalitetnim uslovima, da razmijenimo iskustva sa kolegama iz Republike Srpske i da naši bokseri kroz zajednički rad naprave dodatni korak u svom razvoju. Posebno raduje činjenica da su mladi sportisti pokazali veliki motiv, disciplinu i želju za napretkom. Vjerujem da će se saradnja dva saveza nastaviti i u budućnosti, na zadovoljstvo naših boksera i trenera.“

Trener Milivoje Šojić naglasio je da je ovakav vid rada posebno važan za bokisere koji se nalaze na početku ozbiljnog sportskog puta.

„Za mlade bokisere svaki kvalitetan trening i svako novo iskustvo imaju veliki značaj. Kada treniraju sa svojim vršnjacima iz drugog saveza, dobijaju priliku da upoznaju drugačiji način rada, da se odmjere i da vide na čemu još treba da rade. Atmosfera u Trebinju bila je odlična i siguran sam da će svi učesnici iz ovog kampa ponijeti vrijedno iskustvo.“

Iz Bokserskog saveza Srbije poručuju da je saradnja sa Bokserskim savezom Republike Srpske od posebnog značaja, imajući u vidu zajednički interes za razvoj mladih sportista i unapređenje boksa.

Ljetna škola sporta „Trebinje 2026“ još jednom je pokazala da sport povezuje mlade, otvara prostor za nova prijateljstva i predstavlja odličnu osnovu za stvaranje budućih šampiona.

Bokserski savez Srbije zahvaljuje Bokserskom savezu Republike Srpske i Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske na organizaciji i gostoprimstvu, uz uvjerenje da će zajednički projekti i saradnja dva bratska saveza biti nastavljeni i u narednom periodu.