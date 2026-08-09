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Legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković prisetio se jedne od najneobičnijih situacija iz svoje karijere.

Miljković je gostujući u podkastu "Jao Mile" ispričao kako je, potpuno nesvestan gde ulazi, završio u kafiću punom navijača Crvene zvezde - i to obučen u Partizanov dres.

Sve je počelo kada mu je doktor ekipe Ljuba Martinović dao zadatak da ode po led.

- Ja došao u Beograd 1996. godine, prijateljska utakmica sa Zvezdom. Spremni pred početak utakmice, obučeni u dresove i sve, meni doktor da ledomat: ‘Imaš kafić ovde levo, idi uzmi led’. Ja šta ću, slušam, izađem i odem - prisetio se Miljković.

1/5 Vidi galeriju Ivan Miljković Foto: Printskrin/Instagram

Međutim, čim je kročio unutra, shvatio je da se nalazi na mestu na kojem verovatno nije trebalo da se pojavi u tom izdanju.

- Kako sam ušao u kafić, shvatim da sam ušao u kafić navijača Crvene zvezde. Obučen u Partizanovom dresu. Naravno, tu momci sede u nekim separeima. Kako sam ušao, svi su pogledali u mene.

Miljković je tada odlučio da ne pravi nikakav problem.

- Ja šta ću, glava dole, pravo do šanka i zatražio led. Dečko me gleda, gleda grb i ove što sede. Pola minuta tišine, sledio se on šta da radi, nema izlaska.Iz daljine se čulo: ‘Daj malo leda’. Natrpao sam na brzinu i trk. Ja se vraćam i čuveni dr. Ljuba Martinović me gleda i smeje se. Ovi drugi igrači su znali za foru. Ja dajem led, oni kao: ‘Dali su ti’.

Ipak, čitava situacija završila se bez ikakvog incidenta, a Miljković je iz svega izvukao jednu važnu uspomenu.

- Ali prihvatili su me. Bio sam pošten i iskren prema svima, Partizan je krasio prijateljski duh.

Anegdota iz 1996. godine tako je ostala jedna od onih priča koje najbolje oslikavaju duh sporta tog vremena – rivalstvo je bilo veliko, ali i poštovanje.