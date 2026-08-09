Slušaj vest

Legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković prisetio se jedne od najneobičnijih situacija iz svoje karijere.

Miljković je gostujući u podkastu "Jao Mile" ispričao kako je, potpuno nesvestan gde ulazi, završio u kafiću punom navijača Crvene zvezde - i to obučen u Partizanov dres.

Sve je počelo kada mu je doktor ekipe Ljuba Martinović dao zadatak da ode po led.

- Ja došao u Beograd 1996. godine, prijateljska utakmica sa Zvezdom. Spremni pred početak utakmice, obučeni u dresove i sve, meni doktor da ledomat: ‘Imaš kafić ovde levo, idi uzmi led’. Ja šta ću, slušam, izađem i odem - prisetio se Miljković.

Ivan Miljković Foto: Printskrin/Instagram

Međutim, čim je kročio unutra, shvatio je da se nalazi na mestu na kojem verovatno nije trebalo da se pojavi u tom izdanju.

- Kako sam ušao u kafić, shvatim da sam ušao u kafić navijača Crvene zvezde. Obučen u Partizanovom dresu. Naravno, tu momci sede u nekim separeima. Kako sam ušao, svi su pogledali u mene.

Miljković je tada odlučio da ne pravi nikakav problem.

- Ja šta ću, glava dole, pravo do šanka i zatražio led. Dečko me gleda, gleda grb i ove što sede. Pola minuta tišine, sledio se on šta da radi, nema izlaska.Iz daljine se čulo: ‘Daj malo leda’. Natrpao sam na brzinu i trk. Ja se vraćam i čuveni dr. Ljuba Martinović me gleda i smeje se. Ovi drugi igrači su znali za foru. Ja dajem led, oni kao: ‘Dali su ti’.

Ipak, čitava situacija završila se bez ikakvog incidenta, a Miljković je iz svega izvukao jednu važnu uspomenu.

- Ali prihvatili su me. Bio sam pošten i iskren prema svima, Partizan je krasio prijateljski duh.

Anegdota iz 1996. godine tako je ostala jedna od onih priča koje najbolje oslikavaju duh sporta tog vremena – rivalstvo je bilo veliko, ali i poštovanje.

Ne propustiteKošarkaČUVENI SRPSKI SPORTISTA SREO JOKIĆA ISPRED TRAFIKE! Slučajno naleteo na Džokera, pa doživeo nešto što NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Ovako ga je Nikola oduševio
Nikola Jokić
Ostali sportoviMNOGI SPORTISTI KAD ZAVRŠE KARIJERU IZGUBE NOVAC, ALI I PRIJATELJE! NEKI I BANKROTIRAJU: Legenda srpskog sporta izneo frapantne podatke!
Ivan Miljković
Ostali sportoviKAKVA ČAST! Ivan Miljković u primljen u "Kuću slavnih"
4804marina-lopicic.jpg
Ostali sportoviLEGENDARNI ODBOJKAŠ U ODABRANOM DRUŠTVU: Ivan Miljković u odbojkaškoj Kući slavnih
ivan-miljkovic-italijan-drzavljanstvo.jpg
Ostali sportoviMILICA MANDIĆ NASLEDILA IVANA MILJKOVIĆA: Olimpijska šampionka nova predsednica Sportske komisije OKS
110-godina-olimpijskog-komiteta8262.jpg

00:15
Partizan poveo protiv Tobola Izvor: Kurir