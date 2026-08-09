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Skupština Rukometnog saveza Srbije usvojila je na sednici novi Statut kojim je promenjen naziv organizacije u Srpski rukometni savez.

U saopštenju se navodi da je Srpski rukometni savez dobio i novi grb.

"Na ovaj način nacionalna rukometna organizacija dobila je naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mesto koje rukomet ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu", navodi se na zvaničnom sajtu Saveza.

Generalni sekretar Saveza Ivan Milivojević obrazložio je promene u vrhu nacionalne organizacije.

"Rukometni savez Srbije od sada će nositi ime Srpski rukometni savez i ponosno se može reći da je dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja. Ovim je nacionalna rukometna organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mesto koje rukomet ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu", naveo je Milivojević.

"Novi Statut usvojen je, takođe, zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu. Usvajanje novog Statuta, promena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog rukometna postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir", zaključio je Milivojević.