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Skupština Srpskog rukometnog saveza podržala je predlog da zajedno sa Severnom Makedonijom i Slovenijom podnese kandidaturu za muško seniorsko Evropsko prvenstvo 2034. godine.

"Prethodnih dana smo imali tri sastanka sa predstavnicima Saveza Severne Makedonije i Slovenije, načelno smo se dogovorili oko svega i pre nego obelodanimo zajedničku kandidaturu, potrebna nam je vaša saglasnost. Dogovor je da Evropsko prvenstvo bude u tri države, da se u svakoj igraju po dve grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda", rekao je na sednici Skupštine predsednik Saveza Božidar Đurković.

"Iskreno, imamo velike šanse da dobijemo domaćinstvo, sve tri zemlje imaju organizacione mogućnosti, tako da verujem da će to biti dobro. Takođe, postoji mogućnost da dobijemo i organizaciju za mlađe kategorije, pa bih vas zamolio za zeleno svetlo kako bismo podneli kandidaturu", dodao je Đurković.

EP 2028. za rukometaše biće održano u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, a dve godine kasnije u Češkoj, Danskoj i Poljskoj. Domaćin EP 2032. biće Nemačka i Francuska.