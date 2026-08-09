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U ponedeljak u Birmingemu počinje, 27. Evropsko prvenstvo u atletici, a Srbiju će prvog dana predstavljati petoro takmičara.Program od 12.30 otvara Luka Bošković u kvalifikacijama skoka udalj, a kvalifikaciona norma je 8,15 metara (najbolji rezultat Boškovića 8,23 metra).

Ukoliko ostvari plasman među najboljih 12, Bošković bi u finalu skakao u utorak uveče.

Od 13.40 na programu su kvalifikacije u bacanju kugle za atletičare, a Srbiju predstavlja Armin Sinančević.

On se takmiči u prvoj kvalifikacionoj grupi, dok je finale bacanja kugle zakazano za isti dan, od 21.33.

Sinančević je u dosadašnjoj karijeri osvojio srebro na Evropskom prvenstvu u Minhenu pre četiri godine, a ove sezone najbolji rezultat mu je 20,59 metara, što je malo slabije od kvalifikacione norme (20,60).

Program u večernjem terminu nastavlja Milica Emini, koja će kvalifikacionu trku na 100 metara s preponama trčati od 20.35.

Od 20.55 na rasporedu su kvalifikacije u ženskom troskoku. U prvoj kvalifikacionoj grupi nalazi se Aleksandrija Mitrović, koja je ove sezone skočila 13,92 metra (kvalifikaciona norma 14,15 metara), dok je u drugoj grupi Ivana Španović, koja zauzima drugo mesto na rang listi Evropske atletike (ove sezone preskočila 14,41 metar).

Finale troskoka za žene zakazano je za četvrtak od 20.40.

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir