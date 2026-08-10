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Reprezentativci Srbije u streljaštvu Emilija Ponjavić / Aleksa Rakonjac osvojio je peto mesto u disciplini Duet u trostavu (mešoviti parovi), kojom je završen program malokalibarskim oružjem na Prvom prvenstvu Evrope za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu.

Selekcija Srbije je takmičenjem završila učešće na premijernom šampionatu Starog kontinenta za strelce do 23 godine.

Kvalifikacije Duet trostava, koji se održava samo na šampionatima Evrope, su bile podeljene u dva dela. U prvom svaki strelac gađa po 15 hitaca iz svakog stava, a osam parova prolaze dalje.

Ponjavić i Rakonjac su skupili 870 krugova, što je bio osmi rezultat kvalifikacija, ali praktično su u drugu fazu prošli kao šestoplasirani, jer ispred njih su bile dve ekipe van konkurencije. Drugi tim Srbije, sastavljen od juniora Marije Stanković i Stefana Agovića je ostvario 16. rezultat.

Ponjavić i Rakonjac su u drugoj fazi ponovo zabeležili 870 krugova, a na kraju su osvojili peto mesto na EP.

Reprezentacija Srbije, koja je bila sastavljena pretežno od junori, osvojila je na EP u Vroclavu 13 medalja. U disciplinama vazdušnim oružjem srpski strelci su dominirali sa 12 odličja (četiri zlatna, tri srebrna i pet bronzanih). Na malokalibarskom strelištu, 13. medalju za Srbiju, bronzanu, izborila je ženska ekipa u trostavu.