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Vozač ekipe Trekhaus Španac Raul Fernandez pobednik je trke u Moto GP šampionatu za Velike Britanije na stazi Silverston.

Fernandez je do prve pobede ove sezone u "kraljevskoj klasi", a druge u karijeri, stigao rezultatom 39:45.93.

Drugo mesto na VN Velike Britanije osvojio je vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je za pobednikom kasnio 2,538 sekundi. Treći je bio još jedan vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za Fernandezom zaostao 3,393 sekunde.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 240 bodova, dok je Beceki drugi sa 209.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 30. avgusta za Veliku nagradu Aragona.

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Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže