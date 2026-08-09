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Ovoga puta u centru pažnje našao se iskusni poljski teškaš Marijuš Vah, koji je prihvatio izazov kakav se retko viđa u profesionalnom sportu – u ringu se istovremeno suočio sa čak šestoricom protivnika.

Vah iza sebe ima bogatu boksersku karijeru i tokom godina je delio ring sa nekim od najvećih imena svetske teške kategorije. Borio se protiv Vladimira Klička, a ukrstio je rukavice i sa Tajsonom Fjurijem u povratničkom meču britanskog boksera.

Nakon nastupa u klasičnom boksu, Poljak se ponovo okušao u svetu takozvanih „freak fight“ priredbi. Ovoga puta nastupio je pod okriljem organizacije Prime MMA, gde mu ovakvi neobični formati nisu potpuna novost.

Vah je već ranije učestvovao u sličnom spektaklu, kada su mu se suprotstavila trojica influensera. Tada je uspeo da izađe kao pobednik, ali su organizatori ovog puta podigli lestvicu na potpuno novi nivo – umesto trojice, čekalo ga je čak šest rivala.

Meč je održan po pravilima kik-boksa. Iskusni Poljak imao je ogromnu prednost u visini, snazi i borilačkom iskustvu, ali se ubrzo pokazalo koliko je teško istovremeno kontrolisati šestoricu protivnika.

Rivali su pokušavali da iskoriste brojčanu prednost i napadaju iz različitih uglova, ne dozvoljavajući Vahu da se koncentriše na samo jednog borca. Takva taktika mu je stvarala velike probleme tokom čitavog okršaja.

Poljski teškaš je u borbi primio veliki broj udaraca, a snimci ovog krajnje neobičnog spektakla ubrzo su počeli da kruže društvenim mrežama i privukli veliku pažnju ljubitelja borilačkih sportova.

Kako je izgledao trenutak u kojem se čovek koji je svojevremeno stajao preko puta Vladimira Klička našao sam protiv čak šestorice rivala, pogledajte u snimku ispod teksta.