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Srbija bi mogla da bude domaćin Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, a kandidatura je zvanično najavljena.

Skupština Rukometnog saveza Srbije donela je u nedelju odluku o podnošenju kandidature za organizaciju Evropskog prvenstva za seniore 2034. godine.

1/12 Vidi galeriju Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Prema saopštenju Saveza, Srbija bi najveći evropski rukometni turnir organizovala u saradnji sa Severnom Makedonijom i Slovenijom:

- Skupština RSS je, na predlog Upravnog odbora RSS konstatovala da je celishodno i od izuzetnog značaja za razvojno organizacioni kontinuitet i sveukupni napredak rukometnog sporta u Republici Srbiji, kandidovati se za organizaciju navedenog Evropskog prvenstva. Prethodnih dana smo imali tri sastanka sa predstavnicima Makedonije i Slovenije, načelno smo se dogovorili oko svega. Dogovor je da Evropsko prvenstvo bude u tri držve, da se u svakoj igraju po dve grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda. Iskreno, imamo velike šanse da dobijemo domaćinstvo, sve tri zemlje imaju organizacione mogućnosti, tako da verujem da će to biti dobro. Takođe, postoji mogućnost da dobijemo i organizaciju za mlađe kategorije, pa bih vas zamolio za zeleno svetlo kako bismo podneli kandidaturu - navodi se u obrazloženju.

Ukoliko kandidatura bude prihvaćena, ljubitelji rukometa u Srbiji imali bi priliku da na domaćem terenu gledaju najbolje evropske reprezentacije, kao i da naša zemlja ponovo bude deo velikog međunarodnog sportskog događaja.

Za sada je poznato i gde će biti održana naredna prvenstva Evrope. Šampionat 2028. godine organizovaće Portugal, Španija i Švajcarska, dok će dve godine kasnije domaćini biti Češka, Danska i Poljska.

Evropsko prvenstvo 2032. godine trebalo bi da bude održano u Nemačkoj i Francuskoj, dok je Srbija sada napravila prvi korak ka tome da četiri godine kasnije ugosti najbolje rukometaše Starog kontinenta.

Kandidatura Srbije, Severne Makedonije i Slovenije predstavljaće zajednički projekat tri zemlje, a konačna odluka o domaćinu biće doneta u narednom periodu.

Srpski rukomet tako je napravio ambiciozan plan za narednu deceniju, a ukoliko kandidatura bude uspešna, 2034. godine Srbija bi mogla da bude u centru evropskog rukometa.

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