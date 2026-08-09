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Novi veliki uspeh naših Delfina! Vaterpolisti Srbije do 16 godina osvojili su bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, pošto su u dramatičnoj borbi za treće mesto savladali selekciju Sjedinjenih Američkih Država posle peteraca - 13:11 (2:0, 3:3, 2:3, 2:3 – 4:2).

Delfini su tako uspeli da se oporave od minimalnog poraza od Hrvatske u polufinalu (12:11) i turnir završe na pobedničkom postolju.

U penal-seriji mirniji su bili srpski vaterpolisti. Munćan, Čubrilović, Krečković i Blagoje Lale bili su precizni, dok Amerikanci nisu uspeli da iskoriste svoje prilike, pa je Srbija slavila sa 13:11 i osvojila bronzu.

U finalu će Hrvatska igrati protiv Španije, dok će prvenstvo ostati upamćeno i po kontroverznom sistemu bodovanja, protiv kojeg su se tokom turnira bunile gotovo sve najbolje selekcije.

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