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Beograd će 29. avgusta ponovo biti u znaku profesionalnog boksa, kada će fenomenalni ambijent Ložionice ugostiti Balkan Boxing 11, a jedan od mečeva koji bi mogao da privuče posebnu pažnju domaće publike biće srpski okršaj Alekse Leke Markovića (2-0) i Bojana Stanojlovića.

Reč je o jednom starom rivalstvu u srpskom boksu, a oba borca vratiće se u ring posle duže pauze.

Njihov prvi susret videli smo u amaterskom boksu još 2023. godine, kada su se sreli na događaju u Novom Pazaru, a tada je Stanojlović slavio, nakon diskvalifikacije Markovića od strane sudije u ringu. Tada je bilo jasno da je njihova priča ostala nedovršena, a sada, nakon pauze koju su obojica imala, vraćaju se u ring u beogradskoj Ložionici.

Marković je do sada neporažen u profesionalnim vodama, i upravo poraz od Stanojlovića bio mu je poslednji meč u amaterskoj konkurenciji. Imao je već tada Marković iskustvo u profi vodama, pošto je upisao dve pobede, i to obe prekidima.

Prvo je 2022. godine na Zlatiboru slavio protiv Đorđa Nikolića, da bi potom, na istom mestu, godinu dana kasnije, posle samo nešto više od tridesetak sekundi slavio protiv Josifa Belića, te samim tim sa maksimalnim učinkom dočekuje meč u Ložionici.

Sa druge strane, Stanojlović je imao nešto kraću pauzu, ali će za njega, susret u Ložionici biti debi u profesionalnim vodama! Nakon pobede protiv Markovića, upisao je još jedan trijumf, ali i dva poraza u amaterskoj konkurenciji, posle čega je usledila pauza od gotovo dve godine.

Sada se vraća na velika vrata, protiv dobro poznatog protivnika, a ostaje nam da vidimo da li će Marković uspeti da mu se revanšira, ili će Stanojlović potvrditi pobedu iz 2023. godine.

Bilo kako bilo, u Ložionici nas čeka spektakl, a direktan prenos događaja, moći ćete da pratite na TV Arena Fight.

Bonus video: