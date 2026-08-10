Slušaj vest

Natalija Vojinović je četvrta na svetu! Šampionat globusa za juniore je završeno u Judžinu (Oregon), a srpska visašica ostvarila je sjajan rezultat u finalu skoka uvis, izjednačivši lični rekord od 1,87 m.

Vojinovićeva je osvojila četvrto mesto rezultatom s kojim je i stigla na najveće takmičenje u dosadašnjoj karijeri i tako u potpunosti opravdala očekivanja.

"Zadovoljna sam kako sam se takmičila", rekla je Natalija Vojinović za sajt Srpskog atletskog saveza.

"Ne mogu da budem nezadovoljna s obzirom na to da sam sve visine preskočila iz prvog pokušaja. Žao mi je zbog medalje, ali ovo mi je motiv za naredna takmičenja. Zahvaljujem porodici, treneru Goranu Begoviću i svima koji su me podržali".

Visine su u finalu bile zahtevnije nego tokom kvalifikacija, pa se krenulo od 1,75 m. Srpkinja je, u dogovoru sa trenerom Goranom Begovićem, prihvatila izazov od početne visine i savladala je iz prvog pokušaja. Potom je letvica podignuta na 1,80 m, a naša predstavnica ponovo nije imala problema, kao ni osam od 14 finalistkinja.

Natalijin lični rekord iznosi 1,87 m. Prvi put ga je ostvarila 1. juna, a zatim izjednačila 11. jula. Tokom čitave sezone bila je blizu tog nivoa. Većina devojaka stigla je u Judžin sa sličnim najboljim rezultatima, pa je bilo jasno da bi mentalna snaga mogla da bude jedan od odlučujućih faktora, a Srpkinji toga nije nedostajalo.

Posle završenih pokušaja na 1,80 m, na borilištu je ostalo 11 takmičarki.

Kada je letvica podignuta na 1,84 m, bilo je jasno da će mnoge imati problema, ali ne i Natalija. Ponovo je bila uspešna iz prvog pokušaja.

Liliana Batori iz Mađarske delovala je impresivno u kvalifikacijama, kada je propustila sve visine do 1,79 m, a potom onu potrebnu za plasman u finale savladala iz prvog pokušaja. Ni u borbi za medalje nije izlazila na početnih 1,75 m. S obzirom na to da je u Judžin doputovala sa rezultatom od 1,93 m, činilo se da joj 1,84 m neće predstavljati problem, ali jeste. Rušila je i rekorderka Indije Poja, koja je ove sezone takođe preskočila 1,93 m. Obe su u drugom pokušaju bile uspešne, dok se konkurencija smanjila za još četiri rivalke.

Na 1,87 m Natalija je ponovo bila suverena i visinu savladala iz prvog pokušaja, čime je izjednačila lični rekord. Poja je na toj visini završila takmičenje, pa je pet takmičarki ostalo u borbi za medalje na 1,90 m.

Ela Mikola iz Finske, koja je u Judžin stigla sa rezultatom od 1,91 m, nije bila uspešna na 1,90 m, kao ni Natalija, pa su njih dve podelile četvrtu poziciju.

Izabel Loson-Ro iz Australije, vodeća na svetskim listama ove sezone sa 1,95 m, bila je sigurna na svim visinama, pa i na 1,92 m, i potvrdila ulogu favorita osvajanjem zlatne medalje. Liliana Batori iz prvog pokušaja preskočila je 1,90 m i osvojila srebro. Posle jednog neuspešnog pokušaja na 1,92 m preostala dva pokušaja prenela je na 1,94 m, ali nije uspela da savlada tu visinu. Nedostižna je bila i za Australijanku. Altana Alonso iz Španije osvojila je bronzanu medalju sa 1,90 m, preskočenih iz drugog pokušaja.

Četvrto mesto na svetu i izjednačen lični rekord predstavljaju još jednu potvrdu velikog potencijala mlade srpske atletičarke i snažan podstrek za nastavak njene karijere.

Bonus video: