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Poslednjeg dana Prvenstva sveta za juniore u Judžinu (Oregon), Aldin Ćatović osvojio je peto mesto u finalu trke na 1.500 m, ostvarivši najbolji rezultat sezone – 3:41,56.

Najbrže je u karijeri trčao 3:41,24, čime je 2024. godine postao rekorder Srbije za mlađe juniore. Ove sezone, 20. juna, približio se tom ostvarenju rezultatom 3:41,74, da bi upravo na najvažnijem takmičenju godine dodatno popravio rezultat sezone.

Ćatović se tokom čitave trke hrabro borio sa rivalima, od kojih su čak osmorica bila bolje plasirana od njega na ovogodišnjim svetskim listama. Na 800 metara prošao je kao četvrti sa 2:00,64, dok je na 1.100 metara bio na prolazu od 2:44. Na 1.300 metara, sa prolazom od 2:58, pao je na šestu poziciju, ali je u završnici pojačao ritam i izborio se za sjajno peto mesto na svetu.

Pobedio je Kenijac Vilson Čepkveč rezultatom 3:37,46, ispred zemljaka Davida Kapaika Sekenta, koji je trčao 3:38,32, i Marokanca Osame Er Raduanija sa 3:39,68. Sva trojica osvajača medalja ostvarila su lične rekorde.

Ispred Aldina završio je još jedan Marokanac, Mohamed Elmusalit, koji je četvrto mesto zauzeo rezultatom 3:41,09.

Osim vicešampiona Sekenta, nekoliko takmičara koji su prema rezultatima pre prvenstva važili za favorite nije uspelo da opravda očekivanja. Etiopljanin Destav Tade, koji je u Judžin stigao sa rezultatom 3:36,41, završio je na 12. mestu sa 3:46,46. Japanac Ojro Honda, čiji je najbolji rezultat u karijeri 3:37,53, nametnuo je snažan ritam u prvih 800 metara, ali je na kraju zauzeo 14. mesto sa 3:51,59. Amerikanac Henri Dikson, u kojeg je domaća publika polagala velike nade zbog rezultata 3:38,70, završio je na 15. mestu sa 3:51,99.

Peto mesto na svetu i najbolji rezultat sezone predstavljaju veliki uspeh za Aldina Ćatovića, koji je još jednom pokazao da pripada samom vrhu svetske atletike u svojoj generaciji.

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