SRPSKA ATLETIKA KREĆE U LOV NA MEDALJE! Srbija ima 13 predstavnika na EP u Birmingemu - evo kada nastupaju!
Evropsko prvenstvo u atletici u Birmingemu počinje, a Srbija će na velikoj sceni imati čak 13 predstavnika!
Naši najbolji atletičari i atletičarke tokom narednih dana izlaziće na borilišta u različitim disciplinama, a među njima su i dobro poznata imena od kojih se očekuje mnogo.
Srpsku ekspediciju predvode Ivana Španović, Angelina Topić, Adriana Vilagoš, Armin Sinančević, Luka Bošković, ali i brojni drugi reprezentativci koji će pokušati da se umešaju u borbu za najviši plasman.
Prvi srpski predstavnici na borilišta izlaze već danas, u ponedeljak 10. avgusta, a program je izuzetno zanimljiv.
PONEDELJAK
12.30 – Luka Bošković, skok udalj – kvalifikacije
Bošković će prvi od srpskih predstavnika izaći na borilište. Za plasman u finale potrebno je preskočiti normu od 8,15 metara, dok je eventualno finale zakazano za 11. avgust od 21.16.
13.40 – Armin Sinančević, bacanje kugle – kvalifikacije
Samo nešto više od sat vremena kasnije u akciji će biti Sinančević. Norma za finale iznosi 20,60 metara, a eventualno finale je na programu već večeras od 21.33.
20.35 – Milica Emini, 100 metara prepone – kvalifikacije
Večernji program doneće nastup Milice Emini, koju očekuju kvalifikacije na 100 metara sa preponama.
20.55 – Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović, skok udalj – kvalifikacije
Veliku pažnju privući će nastup dve srpske predstavnice u skoku udalj. Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović pokušaće da se domognu finala, a kvalifikaciona norma iznosi 14,15 metara.
Eventualno finale zakazano je za 13. avgust od 20.40.
UTORAK
13.40 – Mihajlo Katanić, 400 metara prepone – kvalifikacije
Drugog dana takmičenja Srbiju će predstavljati Mihajlo Katanić, koji će pokušati da izbori plasman u narednu rundu u trci na 400 metara sa preponama.
SREDA
12.05 – Aleksandra Pešić, 400 metara – kvalifikacije
U sredu je na programu nastup Aleksandre Pešić, koju očekuju kvalifikacije na 400 metara.
ČETVRTAK
11.55 – Angelina Topić, skok uvis – kvalifikacije
Jedna od najvećih nada srpske atletike izlazi na zaletište u četvrtak. Angelina Topić takmičiće se u kvalifikacijama skoka uvis, a eventualno finale zakazano je za 15. avgust od 21.07.
12.05 – Darijo Bašić Palković, 200 metara – kvalifikacije
Samo deset minuta kasnije na borilištu će biti i Darijo Bašić Palković, kojeg očekuju kvalifikacije na 200 metara.
PETAK
11.40 – Adriana Vilagoš i Marija Vučenović, bacanje koplja – kvalifikacije
Petak donosi nastup dve srpske predstavnice u bacanju koplja. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović pokušaće da izbore mesto u velikom finalu.
Borba za medalje u ovoj disciplini, ukoliko se plasiraju, zakazana je za 16. avgust od 20.55.
SUBOTA
8.30 – Mina Stanković, hodanje na 21,097 kilometara
Subotnji program za Srbiju počinje veoma rano. Mina Stanković takmičiće se u disciplini hodanja na 21,097 kilometara.
12.50 – Milica Gardašević, skok udalj – kvalifikacije
Poslednja od srpskih predstavnika u kvalifikacijama nastupiće Milica Gardašević. Ona će se boriti za plasman u finale skoka udalj, koje je zakazano za 17. avgust od 21.05.