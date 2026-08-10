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Evropsko prvenstvo u atletici u Birmingemu počinje, a Srbija će na velikoj sceni imati čak 13 predstavnika!

Naši najbolji atletičari i atletičarke tokom narednih dana izlaziće na borilišta u različitim disciplinama, a među njima su i dobro poznata imena od kojih se očekuje mnogo.

Prvi srpski predstavnici na borilišta izlaze već danas, u ponedeljak 10. avgusta, a program je izuzetno zanimljiv.

PONEDELJAK

12.30 – Luka Bošković, skok udalj – kvalifikacije

Bošković će prvi od srpskih predstavnika izaći na borilište. Za plasman u finale potrebno je preskočiti normu od 8,15 metara, dok je eventualno finale zakazano za 11. avgust od 21.16.

1/4 Vidi galeriju Talentovani srpski atletičar - Luka Bošković Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

13.40 – Armin Sinančević, bacanje kugle – kvalifikacije

Samo nešto više od sat vremena kasnije u akciji će biti Sinančević. Norma za finale iznosi 20,60 metara, a eventualno finale je na programu već večeras od 21.33.

20.35 – Milica Emini, 100 metara prepone – kvalifikacije

Večernji program doneće nastup Milice Emini, koju očekuju kvalifikacije na 100 metara sa preponama.

20.55 – Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović, skok udalj – kvalifikacije

Veliku pažnju privući će nastup dve srpske predstavnice u skoku udalj. Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović pokušaće da se domognu finala, a kvalifikaciona norma iznosi 14,15 metara.

Eventualno finale zakazano je za 13. avgust od 20.40.

UTORAK

13.40 – Mihajlo Katanić, 400 metara prepone – kvalifikacije

Drugog dana takmičenja Srbiju će predstavljati Mihajlo Katanić, koji će pokušati da izbori plasman u narednu rundu u trci na 400 metara sa preponama.

SREDA

12.05 – Aleksandra Pešić, 400 metara – kvalifikacije

U sredu je na programu nastup Aleksandre Pešić, koju očekuju kvalifikacije na 400 metara.

ČETVRTAK

11.55 – Angelina Topić, skok uvis – kvalifikacije

Jedna od najvećih nada srpske atletike izlazi na zaletište u četvrtak. Angelina Topić takmičiće se u kvalifikacijama skoka uvis, a eventualno finale zakazano je za 15. avgust od 21.07.

1/5 Vidi galeriju Angelina Topić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

12.05 – Darijo Bašić Palković, 200 metara – kvalifikacije

Samo deset minuta kasnije na borilištu će biti i Darijo Bašić Palković, kojeg očekuju kvalifikacije na 200 metara.

PETAK

11.40 – Adriana Vilagoš i Marija Vučenović, bacanje koplja – kvalifikacije

Petak donosi nastup dve srpske predstavnice u bacanju koplja. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović pokušaće da izbore mesto u velikom finalu.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Borba za medalje u ovoj disciplini, ukoliko se plasiraju, zakazana je za 16. avgust od 20.55.

SUBOTA

8.30 – Mina Stanković, hodanje na 21,097 kilometara

Subotnji program za Srbiju počinje veoma rano. Mina Stanković takmičiće se u disciplini hodanja na 21,097 kilometara.

12.50 – Milica Gardašević, skok udalj – kvalifikacije

Poslednja od srpskih predstavnika u kvalifikacijama nastupiće Milica Gardašević. Ona će se boriti za plasman u finale skoka udalj, koje je zakazano za 17. avgust od 21.05.