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Los Anđeles je bio domaćin spektakla, Meri Deker ogromna favoritkinja za zlato, a onda se sve pretvorilo u suze, bol i skandal o kojem se pričalo decenijama.

Finale trke na 3.000 metara na Olimpijskim igrama u LA 1984. godine trebalo je da bude kruna karijere američke atletičarke Meri Deker, jedne od najvećih zvezda svetske atletike.

Pred domaćom publikom imala je ogromnu podršku i bila je glavni favorit za olimpijsko zlato.

Sa druge strane bila je Zola Bad, tada 18-godišnja atletičarka koja je trčala bosonoga i predstavljala Veliku Britaniju. Njih dve su bile među glavnim zvezdama trke, a očekivao se veliki obračun.

Zola Bad i Meri Deker Foto: Bruce Chambers / Zuma Press / Profimedia

I onda - katastrofa.

Nešto više od tri kruga pre kraja, Deker i Bad su se našle gotovo rame uz rame. Došlo je do kontakta nogama, Deker je izgubila ravnotežu i spektakularno pala van staze.

Amerikanka je ostala da leži na travi, držeći se za povređeni kuk, dok su rivalkе nastavile da trče.

Deker nije mogla da nastavi.

Njen olimpijski san završio se pred očima prepunog Los Anđeles Koloseuma, a kroz suze ju je sa staze izneo verenik, britanski bacač diska Ričard Slejni. Deker je zadobila povredu mišića kuka.

1/7 Vidi galeriju Pad proslavljene američke atletičarke Meri Deker Foto: Werner Schulze / imago sportfotodienst / Profimedia, Bruce Chambers / Zuma Press / Profimedia

Ali drama tu nije bila ni blizu kraja.

Bad je nastavila trku, ali je i sama bila povređena. Dekerove sprinterice su joj pri kontaktu povredile članak, koji je krvario, a mlada atletičarka je trku završila tek kao sedma.

Zlato je na kraju osvojila Rumunka Maričika Puika, rezultatom 8:35,96.

A onda je počela prava bura.

Deker je javno smatrala da je Bad odgovorna za incident. Sudije su u početku diskvalifikovale Britanku zbog ometanja, ali je ona ubrzo vraćena u plasman nakon pregleda snimaka. Žiri je zaključio da nije bilo prekršaja i da se krivica ne može pripisati nijednoj atletičarki.

U tunelu posle trke Bad je pokušala da priđe Deker i izvini joj se. Amerikanka, potpuno slomljena, nije želela razgovor.

"Ne trudi se. Ostavi me na miru", bila je njena reakcija prema tadašnjim izveštajima.

Snimak pada obišao je planetu, a javnost se podelila. Jedni su tvrdili da je Bad kriva, drugi da je Deker sama ušla preblizu rivalki.

Čak je i jedna od atletičarki koje su bile u trci, Švajcarkа Kornelija Birki, neposredno posle trke rekla da je, prema onome što je videla, Deker zakačila Bad, a ne obrnuto.

Ipak, priča nije završena tog dana.

Godinama kasnije, sama Deker je promenila pogled na ono što se dogodilo. Priznala je da danas ne veruje da ju je Bad namerno saplela i navela da je njeno tadašnje iskustvo trčanja u grupi bilo nedovoljno.

Dve atletičarke su se već naredne godine ponovo našle na istoj stazi. U trci na 3.000 metara u Londonu 1985. Deker je pobedila, dok je Bad završila četvrta, a posle trke su se rukovale i pomirile.

Više od tri decenije kasnije, njihova priča dobila je još jedan epilog kroz dokumentarni film "The Fall".

Od najveće olimpijske nade do suza na travi, od optužbi do pomirenja –- pad Meri Deker iz Los Anđelesa ostao je jedna od onih scena koje su zauvek promenile način na koji pamtimo Olimpijske igre.