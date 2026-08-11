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Kakav peh za Fabija Kvartarara!

Francuz je na Velikoj nagradi Velike Britanije uspeo da završi trku na 12. mestu i bude najbolje plasirani vozač Jamahe, ali je njegov rezultat ubrzo pao u vodu. Posle cilja stigla je kazna od čak 16 sekundi, zbog koje je Kvartararo ostao bez osvojenih bodova!

Na „Silverstonu“ je sve delovalo završeno, a Kvartararo je mogao da bude zadovoljan što je u haotičnoj trci uspeo da dovede svoju Jamahu do 12. pozicije.

Onda je usledio hladan tuš.

Tehnička kontrola posle trke ustanovila je problem sa sistemom koji prati pritisak u pneumaticima. Prema izveštajima stranih medija, sistem na Kvartararovoj Jamahi nije tokom trke pravilno beležio i slao validne podatke o pritisku prednje gume.

1/4 Vidi galeriju Vozač Jamahe - Fabio Kvartararo Foto: GIGI SOLDANO/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Blackberry / Actionplus / Profimedia, Profimedia

Zbog tehničkog prekršaja sudije su mu „nalepile“ 16 sekundi kazne, što ga je sa 12. mesta spustilo sve do 16. pozicije, odnosno na samo dno plasmana među vozačima koji su završili trku.

Tako je Kvartararo ostao bez ijednog boda, iako je na stazi ostvario rezultat koji bi mu doneo četiri boda.

Posebno boli činjenica da je bio najbolji vozač Jamahe na Silverstonu.

Francuz je tako još jednom doživeo veliko razočaranje na britanskoj stazi, a ovog puta nije presudila njegova vožnja, već tehnički problem koji je ekipu skupo koštao.

Strani mediji navode da je problem nastao zbog toga što sistem za nadzor pritiska u gumama nije bio pravilno konfigurisan, odnosno nije obezbedio validne podatke tokom trke. MotoGP je potvrdio da je kazna vezana upravo za senzore pritiska u pneumaticima.

Četiri boda su tako nestala u trenutku.

Kvartararo je na kraju ostao praznih šaka, dok je Jamaha dobila još jedan razlog za glavobolju posle trke koju je njen najbolji predstavnik završio na 12. mestu.

A sve je postalo još bolnije jer je kazna stigla tek nakon što je trka već bila završena.

Umesto da se upiše u osvajače bodova, Kvartararo je zbog administrativno-tehničkog prekršaja završio kao poslednji klasifikovani vozač.