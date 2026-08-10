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Mladi srpski atletičar Luka Bošković (20) zabeležio je najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri tokom kvalifikacija u skoku udalj na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

1/4 Vidi galeriju Talentovani srpski atletičar - Luka Bošković Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je u trećoj seriji doskočio do fantastičnih 8,33 metara, čime je postavio novi lični rekord. Ovakav podvig talentovanog sportiste jasna je najava da bismo u bliskoj budućnosti mogli da prisustvujemo rušenju pola veka starog državnog rekorda, koji drži čuveni Nenad Stekić (8,45).

Bošković u poslednje vreme u kontinuitetu leti preko granice od osam metara, što je potvrdio i u drugoj seriji ovog takmičenja, ali je izvanrednim skokom u trećoj seriji pomerio sopstvene granice i ostvario rezultat kakav do sada nije zabeležio.

00:54 Luka Bošković oborio rekord Izvor: RTS2

Samo je italijanski atletičar Frančesko Etore Incoli skočio bolje od srpskog predstavnika - i to je bio bolji za jedan centimetar! U finale su se plasirali i Euzebio Kaseres, Božidar Sarabojukov, Haime Gera, Simon Ehamer, Lester Leskaj, Žerson Balde, Jani Sampson, Arči Jeo i Petr Majndlšmid.

Na ovaj način Bošković se plasirao u finale Evropskog prvenstva i za medalju će skakati u utorak sa početkom u 21:15.

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