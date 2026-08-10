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Armin Sinančević plasirao se u finale u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Srpskom reprezentativcu bio je potreban samo jedan važeći hitac u kvalifikacijama kako bi se našao među 12 najboljih na Starom kontinentu.

Nakon prestupa u prve dve serije, Sinančević se našao pod velikim pritiskom uoči poslednjeg pokušaja. Ipak, vicešampion Evrope iz 2022. godine pokazao je karakter i bacio 20.20 metara, što je bilo sasvim dovoljno za prolaz u borbu za medalje.

1/7 Vidi galeriju Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

Propisanu normu od 20.60 metara prebacila su samo dvojica atletičara - Leonardo Fabri i Tomaš Stanek.

Preostala mesta u finalu popunjena su na osnovu ostvarenih rezultata:

Nik Poncio (20.48 m)

Viktor Peterson (20.47 m)

Skot Linkoln (19.96 m)

Erik Majhofer (19.90 m)

Konard Bukovjecki (19.82 m)

Zejn Vir (19.80 m)

Andrej Rares (19.76 m)

Simon Mazur (19.76 m)

Erik Fejvors (19.54 m)

Finalno takmičenje na programu je u ponedeljak od 21.33.

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