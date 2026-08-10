Slušaj vest

Iz Honde su govorili o novoj pogonskoj jedinici Aston Martina u Formuli 1.

Honda je uspela da izdrži veoma izazovan prvi deo sezone Formule 1 koji je bio protkan ogromnim problemima pogonske jedinice koju su spremili Aston Martinu.

1/27 Vidi galeriju Formula 1 2025/2026 Foto: Mark Sutton / Getty images / Profimedia, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Bolid je bio ubedljivo najlošiji u šampionatu i na početku sezone ugrožavao zdravlje vozačima Fernandu Alonsu i Lensu Strolu.

Ipak, kako smo već pisali, stiže unapređena verzija pogonske jedinice, kao i još nekoliko delova što će pogurati Aston Martin u pravom smeru i sada su iz Honde otkrili tajnu.

Novi deo biće ugrađen na zadnji deo Aston Martinovog bolida na Velikoj nagradi Holandije kasnije ovog meseca, kada se sezona nastavlja posle letnje pauze.

To dolazi nakon unapređenja koje je Aston Martin uveo prošlog meseca u Budimpešti.

I Aston Martin i Honda suočavaju se sa sopstvenim problemima ove godine, tokom prve sezone njihove saradnje, ali se Honda nada da će njeno prvo značajno unapređenje doneti korak napred.

- Usredsredili smo se na poboljšanje performansi motora, kako bismo ubrzali sagorevanje - rekao je glavni Hondin F1 inženjer Šintaro Orihara.

- Dakle, to je svojevrsna tajna, ali mogu da otkrijem ponešto. Promenili smo predkomoru kako bismo ubrzali sagorevanje, a promenili smo i oblik klipa kako bismo postigli bolje sagorevanje. Izmenili smo i neke delove sistema za podmazivanje kako bismo smanjili trenje. Imali smo prilično dugu listu stvari koje smo želeli da unapredimo kako bismo poboljšali performanse motora.

Aston Martinovo unapređenje donelo je primetan napredak u performansama, a Honda želi da sopstvenim razvojem ostvari sličan pomak.

Na pitanje koliko dodatnih konjskih snaga očekuje da će doneti novo unapređenje, Orihara je rekao:

- Ne mogu da otkrijem tačan broj, ali ostvarili smo cilj koji smo sebi interno postavili. Uveren sam u ono što su inženjeri u Hondinoj fabrici HRC Sakura postigli sa motorom specifikacije 2. Uzbuđeni smo što ćemo novu specifikaciju motora doneti u Holandiju i tada ćemo videti gde se nalazimo - stoji u saopštenju.

BONUS VIDEO: