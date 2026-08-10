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Ruski plivač Ilja Borodin osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 400 metara mešovitim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Borodin je do pobede u finalu stigao za 4:08,17 minuta, čime je postavio novi rekord šampionata.

Sinhrono plivanje Foto: Privatna Arhiva

Srebro je osvojio Italijan Alberto Raceti sa 2,23 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Britancu Maksu Ličfildu sa 3,41 sekundom zaostatka.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot