Ilja Borodin osvojio je zlatnu medalju na 400 metara mešovitim stilom na EP u Parizu, postavivši novi rekord šampionata.
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AU, SVAKA ČAST! Rus osvojio zlato na 400 metara mešovito na EP uz novi rekord šampionata
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Ruski plivač Ilja Borodin osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 400 metara mešovitim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Borodin je do pobede u finalu stigao za 4:08,17 minuta, čime je postavio novi rekord šampionata.
Sinhrono plivanje Foto: Privatna Arhiva
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Srebro je osvojio Italijan Alberto Raceti sa 2,23 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Britancu Maksu Ličfildu sa 3,41 sekundom zaostatka.
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