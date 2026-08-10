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Loznica će od 11. do 22. avgusta biti centar evropskog omladinskog boksa, a u sportskoj hali „Lagator“ snage će odmeriti najbolje mlade bokserke i bokseri Starog kontinenta. Tim povodom u Loznici je održana zvanična konferencija za medije, na kojoj je poručeno da su svi organizacioni i infrastrukturni kapaciteti spremni za početak velikog sportskog događaja.

Prvenstvo Evrope okupiće mlade boksere iz brojnih evropskih zemalja, koji će se u narednim danima boriti za evropske medalje, ali i za afirmaciju na međunarodnoj sceni. Prema podacima sa konferencije, u dosadašnjoj pre-registraciji evidentirano je 35 zemalja, 131 bokserka i 241 bokser, dok će konačan broj učesnika biti poznat nakon zvanične registracije.

Predstavnici Bokserskog saveza Srbije, Grada Loznice i Evropske bokserske konfederacije istakli su da je Loznica izabrana za domaćina zbog odličnih uslova, sportske infrastrukture i iskustva u organizaciji velikih međunarodnih takmičenja.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin poručio je da je organizacija prvenstva još jedna potvrda razvoja boksa u Srbiji.

„Boks raste, boks se razvija, sve više bokserskih sala imamo. Ono čime možemo posebno da se ponosimo, pored rezultata, jeste infrastruktura i mogućnost da boks bude dostupan svakom detetu“, istakao je Borovčanin.

1/6 Vidi galeriju Nenad Borovčanin Foto: BSS ( Dušan Milenković), www.sd-crvenazvezda.net

Loznica je poslednjih godina izrasla u važan sportski centar, a domaćinstvo Evropskog prvenstva predstavlja novu potvrdu sposobnosti grada da organizuje takmičenja najvišeg međunarodnog ranga. Zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović istakao je da grad raspolaže infrastrukturom koja može da odgovori najvišim standardima.

„Već duži niz godina organizujemo manifestacije ovakve vrste. Zahvaljujući sjajnoj sportskoj infrastrukturi koja postoji na ovom području, imamo objedinjен sportsko-infrastrukturni kompleks koji može da zadovolji kriterijume za organizovanje najznačajnijih sportskih takmičenja“, poručio je Gavrilović.

Posebno se očekuje velika podrška sa tribina. Loznica ima dugu i bogatu boksersku tradiciju, a domaća publika poznata je kao veliki poznavalac i ljubitelj ovog sporta. Organizatori očekuju da će hala „Lagator“ tokom prvenstva biti ispunjena do poslednjeg mesta.

Glavni tehnički delegat takmičenja Jakov Peterson pohvalio je organizaciju i uslove koje je Loznica obezbedila učesnicima.

„Lokalni organizacioni komitet naporno radi kako bi ovo takmičenje bilo uspešno. Uslovi za trening i takmičarski prostor su na veoma visokom nivou. Nadam se da će svi bokseri i ekipe uživati u uslovima, a da ćemo videti i dobre, atraktivne borbe“, istakao je Peterson.

Pre početka prvenstva u Loznici je održan i veliki međunarodni pripremni kamp, na kojem je učestvovalo više od 70 boksera iz Ukrajine, Turske, Mađarske, Bugarske i Srbije. Prema rečima Borovčanina, kvalitet rada tokom kampa daje dodatni razlog za optimizam kada je reč o nastupu srpske reprezentacije.

„Duboko verujem u našu omladinsku reprezentaciju. To je selekcija koja bi narednih desetak godina mogla da vedri i oblači evropskim i svetskim ringovima. Srbija ne treba da brine za budućnost srpskog boksa“, poručio je predsednik BSS.

Pored sportskog dela, prvenstvo će imati i važnu društvenu komponentu. Bokserski savez Srbije će tokom takmičenja, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, sprovesti kampanju usmerenu ka mladima, sa ciljem promocije odgovornog ponašanja u saobraćaju, posebno vožnje bez alkohola i poštovanja ograničenja brzine.

Ceremonija otvaranja Evropskog prvenstva zakazana je za 12. avgust na šetalištu u centru Loznice gde će poklon svim prisutnim biti koncert Peđe Jovanovića. Borbe će se održavati u hali „Lagator“. Završnica prvenstva i finalne borbe predviđene su za 21. avgust.

Iz Bokserskog saveza Srbije pozvali su građane Loznice, ali i ljubitelje sporta iz čitave Srbije, da budu deo ovog velikog događaja i pruže podršku mladim bokserima i bokserkama.

Loznica tako narednih dana neće biti samo domaćin velikog sportskog takmičenja — biće mesto susreta mladih sportista, novih talenata i budućih evropskih šampiona. Evropski boks stiže u Loznicu, a sve je spremno za početak sportskog spektakla.