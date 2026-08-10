Ivana Španović je izborila finale Evropskog prvenstva u Birmingemu sa skokom od 14,21 metar.
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BRAVO, BRE! IVANA ŠPANOVIĆ JE U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Pogledajte nebeski skok naše atletičarke! VIDEO
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Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je plasman u veliko finale u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Naša šampionka je izašla na zaletište prva u svojoj grupi i već u uvodnoj seriji doskočila na 14,21 metar.
Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas
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Tim skokom je bez ikakvih problema preskočila zadatu kvalifikacionu normu (14,15 metara), pa više nije morala da izlazi na borilište.
Srbija u ovim kvalifikacijama ima još aduta, pošto se uskoro očekuje i nastup mlade Aleksandrije Mitrović.
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