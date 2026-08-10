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Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je plasman u veliko finale u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Naša šampionka je izašla na zaletište prva u svojoj grupi i već u uvodnoj seriji doskočila na 14,21 metar.

Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Tim skokom je bez ikakvih problema preskočila zadatu kvalifikacionu normu (14,15 metara), pa više nije morala da izlazi na borilište.

01:05
Ivana Španović skok za finale EP  Izvor: RTS 2

Srbija u ovim kvalifikacijama ima još aduta, pošto se uskoro očekuje i nastup mlade Aleksandrije Mitrović.

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03:12
Ivana Španović izjava posle pobede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić