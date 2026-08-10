Evo kada Ivana Španović nastupa u finalu troskoka na EP.
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SPREMITE SE - SVE JE JASNO! Poznat termin finala u kome će Ivana Španović napasti medalju na EP u Birmingemu!
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Srpska atletičarka, Ivana Španović plasirala se u finale troskoka na EP koje se održava u Birmingemu (Velika Britanija).
Ivana Španović je skočila 14,21 metara i tako odmah ispunila kvalifikacionu normu od 14,15 metara.
Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas
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Veliko finale je na programu za tri dana, odnosno 13. avgusta u Birmingemu, a ono će biti održano u večernjoj seriji. Termin početka takmičenja je 20.40 časova po našem vremenu.
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