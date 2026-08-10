Slušaj vest

Srpska atletičarka, Ivana Španović plasirala se u finale troskoka na EP koje se održava u Birmingemu (Velika Britanija).

Ivana Španović je skočila 14,21 metara i tako odmah ispunila kvalifikacionu normu od 14,15 metara.

Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Veliko finale je na programu za tri dana, odnosno 13. avgusta u Birmingemu, a ono će biti održano u večernjoj seriji. Termin početka takmičenja je 20.40 časova po našem vremenu.

Ne propustiteFudbalBOJ NE BIJE SVIJETLO ORUŽJE, VEĆ SRCE U JUNAKA! OVO JE POSTAVA STANKOVIĆA ZA HAPOEL! Deki, vreme je za opštu ofanzivu! (POTENCIJALNI SASTAV)
Dejan Stanković na Marakani
FudbalHTEO JE RAZGOVOR SA DEKICOM, PA OSTAO U ŠOKU KADA JE ČUO O KOME JE REČ! Slučajno je prišao fudbalskoj legendi usred Sarajeva, a onda čuo neverovatnu priču
Tarik Hodžić
Ostali sportoviBRAVO, BRE! IVANA ŠPANOVIĆ JE U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Pogledajte nebeski skok naše atletičarke! VIDEO
whatsapp-image-20240806-at-12.27.09-pm-1.jpg
Ostali sportoviLOZNICA SPREMNA ZA EVROPSKI BOKSERSKI SPEKTAKL: Počinje Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke
konferencija u Loznici povodom EP4.jpg

BONUS VIDEO:

01:05
Ivana Španović skok za finale EP  Izvor: RTS 2