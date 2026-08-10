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Ovog 29. avgusta u Ložionici pratićemo novi spektakl na Balkan Boxingu na kojem ćemo imati priliku da vidimo naše najuspešnije boksere u ovom trenutku - od Ace Konovalova, preko Veljka Ražnatovića sve do Alekseja Šendrika. Beogradska publika može da očekuje napetost i dramu u svakoj borbi.

Pripreme za ovaj događaj teku punom parom. Srbija je ovog avgusta i domaćin Evropskog prvenstva za omladince u boksu u Loznici od 11. do 22. avgusta na "Lagatoru", tako da će to biti svojevrsna uvertira za spektakl koji nas očekuje u Beogradu krajem meseca.

1/6 Vidi galeriju Nenad Borovčanin Foto: BSS ( Dušan Milenković), www.sd-crvenazvezda.net

Samo pre par sedmica smo u Sarajevu svedočili još jednom uspešnom Balkan Boxing događaju, gde smo videli nove pobede Almira Memića, Benjamina Poturka i Lea Cvitanovića. Neke od njih ćemo takođe ponovo videti i u Ložionici, jer kada je boks u pitanju - nema stajanja.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin je u razgovoru sa medijima u Loznici otkrio je šta sve možemo očekivati na Balkan Boxingu u "Ložionici".

Ono što je mnoge iznenadilo jeste i činjenica da će ovaj događaj biti u direktnom TV prenosu i u Ruskoj Federaciji!

- Očekujem veliku pažnju, očekujem jake mečeve. Imaćemo pet premium mečeva. Od Veljka Markovića protiv Bojana Stanojlovića, Ace Konovalova protiv Azerbejdžanca, zatim Veljko Ražnatović protiv Gruzina, i naravno Aleksej Šendrik boksuje svoj meč. To je bokser koji ima naš pasoš, inače iz Rusije. I ta borba će privući veliku pažnju i u Rusiji, i zbog toga će se mečevi prenositi i u Ruskoj Federaciji - rekao je Borovčanin.

Sve to garantuje velika uzbuđenja za nešto više od dve sedmice u Beogradu, a uskoro će biti otkrivena i nova iznenađenja koja očekuju navijače i ljubitelje boksa 29. avgusta.

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