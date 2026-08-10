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Naša talentovana atletičarka Aleksandrija Mitrović nije uspela da se plasira u finale troskoka na Evropskom prvenstvu, jer u konačnom plasmanu nije uspela da završi u najboljih 12, niti da ostvari potrebnu normu. Ipak, Aleksandrija je uspela da obori lični rekord u prvoj seriji sa skokom 13,93.

Naša Aleksandrija je uspela već u prvom skoku da dođe do ličnog rekorda, pošto je skočila 13,93. Međutim, norma je iznosila 14,15, pa je Mitrovićeva jurila za sigurnim plasmanom u finale.

1/5 Vidi galeriju Aleksandrija Mitrović Foto: Sas, Privatna Arhiva

I dok se pratio rasplet i kod ostalih takmičarki, Aleksandrija je, nažalost, podbacila u drugoj seriji, te skočila samo 13,23.

Nije uspela naša atletičarka ni u trećem skoku da dođe do norme, podbacila je i sskočila samo 11,50m.

Podsetimo, Ivana Španović je već u prvom skoku obezbedila plasman u finale, pošto je skočila odličnih 14,21, te više nije morala da izlazi na stazu.

FInale u troskoku je na programu 13. avgusta 20 časova i 40 minuta.

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