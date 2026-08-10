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Srpski atletičar, Armin Sinančević zauzeo je večeras osmo mesto u finalu na Evropskom prvenstvu u atletici u bacanju kugle, pošto je u Birmingemu ostvario rezultat od 20,02 metara koji je bacio u drugoj seriji.

Armin je večeras imao tri ispravna hica, pošto je pored pomenutog rezultata imao i 20,00 metara u prvoj i 19,84 metara u četvrtoj seriji. Prestupe je ostvario u trećoj, petoj i šestoj.

1/7 Vidi galeriju Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

Bronzanu medalju osvojio je sjajni Viktor Peterson iz Švedske koji je u poslednjoj seriji imao rezultat od 20,97 metara. Srebro je pripalo Zejnu Viru iz Italije sa 21,12 metara, dok je zlato pripalo Leonardu Fabriju iz iste zemlje sa čak 22,31 metara, čime je odbranio zlato iz Rima od pre dve godine.

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