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Cilj je jasan – što bolja forma, napredak iz dana u dan i izbor najboljih koji će Srbiju predstavljati na Evropskom prvenstvu.

U17 reprezentacija Srbije u boksu otpočela je OFP pripreme na Zlatiboru, pod vođstvom selektora Igora Rogića i glavnog trenera Jevgenija Bandina.

Mladi bokseri pred sobom imaju ozbiljan i zahtevan period rada. Svaki trening, svaki sparing i svaki meč biće deo puta ka konačnom cilju – U17 Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 1. do 10. oktobra u Budvi.

Na pripremama se nalazi ukupno 22 boksera, od toga 12 u U17 selekciji, koji paralelno rade sa talentima U15 selekcije, koja svoj najvažniji izazov ima na Evropskom prvenstvu u Turskoj, od 14. do 25. oktobra.

U17 selekcija Srbije

50 kg – David Simić, 52 kg – Vuk Beletić, Ognjen Staletović, 54 kg – Ilhan Šaćirović, 57 kg – Andrej Racić, 60 kg – Sergej Milošević, 63 kg – Strahinja Filić, 66 kg – Dušan Nekić, 70 kg – Vuk Stanimirović, 75 kg – Gordan Kralik, 80 kg – Andrija Trajković, +80 kg – Jovan Miladinović

U15 selekcija Srbije

-40 kg – Tadija Mitić, Ostoja Drulović, 42 kg – Petar Radivojević, 44 kg – Haso Emrović, 48 kg – Aksentije Pejić, 52 kg – Lazar Jovanović, 54 kg – Uroš Popović, 57 kg – Gavrilo Savić, 70 kg – Luka Maksimović, 75 kg – Mihajlo Jovanović

Pred mladim reprezentativcima sada je period u kojem će se naporno raditi, ali i donositi važne odluke. Konkurencija je jaka, a mesto u reprezentaciji koja će nastupiti na Evropskom prvenstvu moraće da se izbori radom, zalaganjem i rezultatima.



"Ove pripreme su početak jednog veoma važnog puta. Naš cilj nije samo da budemo spremni za Evropsko prvenstvo, već da kroz svaki trening i svaki meč napravimo selekciju koja će Srbiju predstavljati na najbolji mogući način. Biće teško, ali upravo kroz ovakve izazove mladi bokseri sazrevaju i postaju pravi reprezentativci. Želimo da svako od njih shvati da se mesto u reprezentaciji ne dobija unapred – ono se zaslužuje radom", poručio je selektor Igor Rogić.

Foto: BSS

Reprezentativce očekuju i važne provere forme. Turniri u Alikanteu u Španiji i Zagrebu biće prilika da stručni štab dobije jasniju sliku o trenutnim mogućnostima svakog boksera, ali i da se kroz jake međunarodne mečeve napravi dodatni iskorak pred Evropsko prvenstvo.

"Svaki meč koji nas očekuje biće važan. Ne gledamo samo rezultat, već način na koji bokseri reaguju na pritisak, koliko napreduju i koliko mogu da odgovore zahtevima velikih takmičenja. Alikante i Zagreb biće veoma značajne provere i upravo kroz njih želimo da donesemo najbolje odluke kada dođe trenutak za konačan izbor ekipe za Evropsko prvenstvo", rekao je glavni trener Jevgenije Bandin.

Poseban akcenat biće na stvaranju takmičarskog karaktera. Evropsko prvenstvo donosi najjaču konkurenciju, veliki pritisak i mečeve u kojima nema prostora za opuštanje. Zato se na Zlatiboru ne brusi samo fizička forma. Gradi se mentalna snaga, disciplina, zajedništvo i vera u sopstvene mogućnosti.

"Pred nama su veliki izazovi, ali upravo zbog toga moramo da budemo spremni za svaki od njih. Želimo da ovi momci na Evropsko prvenstvo odu bez straha, sa verom u sebe i sa osećajem ponosa što predstavljaju Srbiju. Put do toga neće biti lak, ali nijedan veliki rezultat nije došao bez velikog rada", istakao je selektor Rogić.

OFP pripreme na Zlatiboru tako predstavljaju prvi važan korak ka onome što sledi. Do Evropskog prvenstva ima još vremena, ali svaki dan je dragocen.

Cilj je jasan – izabrati najbolje, pripremiti ih za najveće izazove i u Budvi i Turskoj pokazati koliko srpski boks može. Srbija – rad, disciplina, srce i vera. Put ka Evropi je počeo.

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